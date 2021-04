Caruso Lombardi acusó a Mauro Vigliano de cobrar “adrede” el penal contra Independiente

El entrenador Ricardo Caruso Lombardi explotó este domingo contra el árbitro Mauro Vigliano por el polémico penal que sancionó en favor de “La Academia” en el clásico de Avellaneda entre Racing Club e Independiente, y pidió una “sanción ejemplar” para el referí por su actuación.

“Esto (por el penal contra Ezequiel Maggi) Vigliano lo quiso cobrar porque se le cantó. No es que tuvo dudas, está al lado, lo está viendo”, expresó Caruso en el programa TN Deportivo, y recordó que el juez “no es de cobrar penales”.

Además, el ahora panelista indicó que Vigliano también debió haber expulsado de la cancha al volante Nery Domínguez. Luego, aseguró que “cuando hay un error así no es un partido, son seis meses de suspensión para un árbitro”.

Caruso también cuestionó las declaraciones del secretario General de la Asociación Argentina de Árbitros, Federico Beligoy, quien atribuyó el error de Vigliano al tiempo de juego (’95) y la consecuente “falta de lucidez”: “Si no está para dirigir 90 minutos, que se quede en la casa y dirija uno más joven. Trabajamos de esto. Tiene 45 años Mauro, no 150 (...). Es el árbitro que está mejor físicamente de todo el fútbol argentino”.

Por otra parte, Caruso apuntó contra el secretario Ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino, de quien dijo que Beligoy es “rehén”: “Beligoy designa en base a lo que decide Pablo Toviggino. Hay tres equipos de Santiago del Estero que están en Primera, nunca visto, y el estadio más grande de la historia está en Santiago. No es casualidad”, reflexionó.

Racing vs Independiente LA NACION/Mauro Alfieri

En tanto, el excéntrico director técnico dijo que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, “se tiene que imponer” y “sacar a Toviggino”, aunque admitió que no puede hacerlo “porque los dos saben uno del otro”: “Ojalá pudiera hacer un debate con algunos de ellos. Ojalá, algún día me reciban. El otro día, cuando me vio Toviggino, temblaba, no me contestaba”, reveló sobre un encuentro que tuvo con el dirigente en la AFA.

Más adelante, Caruso le pidió a Tapia que le “levante la veda” que supuestamente padece para no dirigir en el fútbol argentino, y les exigió a los dirigentes del fútbol argentino que “se pongan los pantalones” y “que la terminen con este juego porque salpica a mucha gente”.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino son los dos dirigentes más importantes de la AFA. El primero es el presidente; el segundo es su secretario ejecutivo. @tapiachiqui

Finalmente, sobre Vigliano y la polémica jugada, Caruso reiteró que el referí “quiso cobrar” el penal: “Lo cobró porque se le antojó a él. Que se haga cargo. Si se equivocó, no le demos un partido, vamos a poner un ejemplo, démosle seis meses, porque los técnicos que no sirven los rajan, los jugadores que no sirven, los rajan. Si un arbitro no está capacitado para dirigir, lo tienen que echar”, concluyó.

