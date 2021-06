El inesperado cruce entre Martín Liberman y el youtuber Leo MdQ

El conductor Martín Liberman incursionó recientemente en el mundo de YouTube. Tras su salida de Fox Sports, el periodista mantiene su espacio diario en Radio Late, y desde hace algunas semanas tiene también su propio canal en la plataforma digital de Google, donde ya acumula casi 60.000 seguidores. Esta semana, cruzó a uno de sus flamantes competidores, Leo MdQ, por subir contenido suyo a su canal y mentir en sus textos.

“Es un pibe que tiene muchos seguidores, es el que subía todos mis videos mintiendo, con títulos de cosas que yo no decía. (Tiene) 73 mil suscriptores. Es muy conocido”, relató esta semana en su programa Liberman en Línea.

El origen de la disputa tuvo lugar luego de que Liberman evocara una Instagram Story de su colega Luciana Rubinska, donde utilizó el lenguaje inclusivo: “Yo soy amigo de ella, la quiero mucho, me parece una gran persona. Ella tiene su inclinación política y yo la mía, y nos respetamos. Pero ayer me hizo ruido en una historia que subió: ‘Acá en casa, todes colaboramos’. Y mostró al hijito barriendo”, dijo el comentarista de fútbol. Esto produjo la enérgica reacción de su compañero, Daniel Avellaneda, quien le respondió: “Qué pelotud...z, ¿no? Una persona que usa la ‘e’, es un pelotud... (...) Yo no tengo ningún problema con Rubinska, solo dije que la gente que habla con la e, es estúpida. Cada una, que se haga cargo de lo que quiera”, aclaró.

El animador saltó en defensa de Rubinska, de quien destacó que es su “colega” y “amiga”. Al mismo tiempo, Liberman coincidió con su compañero en cuanto a su consideración sobre la utilización del lenguaje inclusivo: “Es destrozar la lengua. Es un daño irreparable, no sólo a lengua, también a las próximas generaciones. (...) El día que me enteré que un maestro en la escuela de m hijo osó usar el lenguaje inclusivo, le caí al rector. Es la primera y última vez que yo acepto que a mi hijo le hablen de esa manera; si este va a ser el lenguaje que utiliza esta escuela, usted me avisa y yo lo saco del colegio”, evocó el cronista de 44 años. Y pidió: “A los pibes, enséñenles a hablar bien. Después, si vos como adulto querés usar el lenguaje inclusivo, usalo. A mí, me parece una deformación de la lengua”.

Luciana Rubinska Archivo

Por su parte, Avellaneda consideró que la gente que utiliza la “e” o la “x” en reemplazo de la “o” u “a”, es “estúpid...” y habla “como el ojet...”. “Luciana es la directora de la carrera de periodismo de River Plate”, le recordó Liberman a su colega, tras lo cual Avellaneda contestó: “No puede hablar así, entonces”.

El fragmento del programa fue subido a su cuenta de YouTube por Leo MdQ y lo tituló: “Avellaneda insulta a Rubinska”. Al día siguiente, Daniel hizo su descargo en relación a la nota y al video de Leo: “Dejame aclarar eso, Martín, porque con muy mala leche, un sitio que se dedica a tergiversar las palabras de los demás subió una nota en la que dice que yo insulté a Luciana Rubinska. Yo dije que me parecían estúpidos la gente que usaba la ‘e’ para hablar. Si lo usa Rubinska, problema de Rubinska”.

Daniel Avellaneda, Martín Liberman y Luis Gasulla, periodistas de Radio Late

Y agregó: “Si Rubinska utiliza la ‘e’, (yo tengo respeto por mi colega), problema de ella. Yo no hablé de ella, y ustedes hicieron una nota. Ustedes hicieron una nota con muy mala intención, y a vos, que subís los videítos, escuchá bien el programa. (...) Suben videos nuestros porque nos escuchan”.

Al día siguiente, Liberman volvió a referirse al creador de contenido digital, y reiteró: “Ese Leo MdQ tiene un canal de YouTube muy visto y levanta todas nuestras cosas. Miente, pone títulos de cosas que yo no digo. Los títulos hacen que vos te metes en la nota, y a él le sirve porque monetiza de esa manera, pero son mentiras”.

Al mismo tiempo, Martín reconoció la habilidad de Leo en generar vistas y suscriptores en su canal: “Reconozco que es un capo, yo dormí años y él fue un genio. Yo no la supe ver y él la vio hace años”, dijo. Incluso, Liberman confesó que le “encantaría” conocer al youtuber: “Lo único que no me gusta es que miente, pone una portada con letra flúor, con cosas que yo no digo, entonces vos te metes para escuchar lo que teóricamente dije y nunca dije eso que el pone”.

Se ve que Leo MdQ estaba escuchando el programa, porque en paralelo en su cuenta de Twitter escribió: “Escuché que Martín Liberman me quiere conocer, con mucho gusto. Pero yo no soy el canal de las letras flúor que miente como cree... yo soy el del giro 360° amistoso sobre su propio eje”. En vivo, Liberman respondió: “¿Creí que éramos amigo me pone? Un genio. Este Leo MdQ es un maestro”. También lo hizo más tarde en sus redes sociales, donde citó la publicación del youtuber y tuiteó: “Genio, Leo”.

"Escuché que @libermanmartin me quiere conocer, con mucho gusto. Pero yo no soy el canal de las letras flúor que miente como cree... yo soy el del giro 360° amistoso sobre su propio eje", escribió Liberman en su Twitter Captura Twitter

El final feliz de la historia entre Martín Liberman y Leo MdQ Captura Twitter

