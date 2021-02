Sebastián Vignolo: "Tienen que volver los hinchas a las canchas"

Sebastián Vignolo, conductor de ESPN F90 Crédito: Captura TV

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, pidió que los hinchas del fútbol argentino regresen a las canchas, e instó a los dirigentes deportivos a que "no se queden en la comodidad".

"Protocolos, cuidados, para viajar para ir a un restaurante, para ir los chicos en la escuela. Todo esta en marcha: el cine, el teatro quieren volver. Bueno, el fútbol no puede ser la excepción. Yo, lo único que pido es que el fútbol no se quede en la comodidad de: y bueno, es una pandemia", señaló Vignolo.

En ese sentido, el "Pollo" comparó la actual situación con el momento en que los hinchas visitantes dejaron de ir a las canchas (en el año 2010) y nunca regresaron, y solicitó que no suceda lo mismo en este caso: "Sabemos que hay etapas y necesidad de salir. Sino, el día de mañana nos vamos a acostumbrar a esto también".

"El fútbol no se tiene que quedar en la comodidad, en la tranquilidad de: estamos bien. Así, fuimos perdiendo cosas que no parecían extrañas en otra época. El problema eran los barras del fútbol. No se podía. No van más los visitantes, se acabó, y los problemas siguieron con los (barras) propios. Pero se sintieron cómodos", graficó el relator deportivo.

Luego, Vignolo historizó sobre lo sucedido con la actividad del fútbol desde el comienzo de la pandemia del coronavirus: "Primero, pasó lo que tenía que pasar. No se podía llevar una multitud, muchos menos teniendo en cuenta que otras actividades estaban detenidas. El fútbol también dio su primer paso: con protocolo, con burbuja. (...) Se dio un paso en el fútbol que es armar un campeonato y terminar un campeonato. Y también estuvo bueno. Y ahora, estamos comenzando otro".

Al mismo tiempo, aclaró que no tienen que regresar los simpatizantes a los estadios "en un 100%", sino que tiene que dar los primeros pasos para que el fútbol argentino empiece a tener "los primeros hinchas en la cancha".

Finalmente, el narrador de fútbol consideró que "los barras" no deben volver "nunca", pero sí "la gente": "Aprovechen la pandemia para sacar los alambrados. Que vuelvan a ver a su equipo. (...) Hablo de tener sentido común y sensibilidad. Pido sensibilidad por gente que tiene ganas de ir a la cancha cuidándose".