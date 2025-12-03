Torneo Clausura: la Liga Profesional definió a los árbitros para las semifinales

La Liga Profesional comunicó este miércoles quiénes serán los árbitros que tendrán a cargo los duelos de semifinales del torneo Clausura.

Darío Herrera dirigirá el partido entre Boca y Racing, mientras que Facundo Tello estará a cargo de impartir justicia en el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes.

Así lo confirmó este miércoles la Asociación del Fútbol Argentino a través de un comunicado oficial.

El resto del equipo arbitral que estará a cargo del encuentro a realizarse el domingo a las 19 en la Bombonera será el siguiente:

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri

Cuarto árbitro: Sebastian Martinez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

En tanto, el lunes a las 17 en el Bosque acompañarán a Tello:

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Diego Bonfa

Cuarto árbitro: Sebastian Zunino

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suarez

Herrera viene de dirigir en la final de la Copa Libertadores, en donde Flamengo se coronó después de ganarle 1 a 0 a Palmeiras en Lima.

Hasta el momento dirigió tres clásicos entre el Xeneize y la Academia. El primero finalizó con una victoria 2 a 1 de los de Avellaneda en la Bombonera (la tarde en la que Darío Benedetto se rompió los ligamentos cruzados). Al año siguiente igualaron 2 a 2. Y en 2021 Herrera volvió a impartir justicia en un Boca-Racing que se definió por penalaes, por la Copa de la Liga. Allí, la Academia ganó 4 a 2, la tarde en la que Carlos Tevez malogró su remate y disputó su último encuentro como profesional.

Tevez se despidió del fútbol en un partido ante Racing que Boca perdió 4 a 2 por penales, en una definición en la que el Apache malogró su remate Marcelo Aguilar - LA NACION

Cabe recordar que Boca llega a las semifinales muy sólido, con seis victorias consecutivas y las últimas cuatro sin goles en contra. Terminó en la cima de la Zona A y en los playoffs superó a Talleres (2 a 0) y a Argentinos (1 a 0).

Racing, por su parte, culminó tercero en la misma zona que el Xeneize, y más tarde dejó en el camino a River en un partidazo (3 a 2) y a Tigre, luego de un 0 a 0 parejo que terminó 4 a 2 por penales.

Paredes en acción ante Racing ALEJANDRO PAGNI - AFP

Durante la etapa de liga, Boca y Racing se enfrentaron por la fecha 4, también en la Bombonera, e igualaron 1 a 1. Los goles fueron convertidos por Solari y Giménez.

En el otro cruce habrá clásico platense. Y Tello volverá a estar al frente, como ocurrió en el Estudiantes-Gimnasia por la fecha 13. Entonces fue triunfo del Pincha por 2 a 0, con goles de Cetré y Carrillo.

En total dirigió al Lobo en 22 ocasiones, con 7 victorias, 5 empates y 10 derrotas. En igual cantidad de partidos con este árbitro, Estudiantes tiene mejor estadística: 10 victorias, 8 empates y solo 4 derrotas.

Lo del Lobo es sorprendente, ya que recién pudo asegurarse la permanencia cuando le ganó a River en el Monumental, dos fechas antes del epílogo. Ese triunfo histórico desbloqueó al equipo, que luego encadenó otras dos victorias (Vélez y Platense) que le permitió meterse entre los mejores 8 de la Zona B.

Ya en los playoffs, Gimnasia primero sorprendió a Unión (2 a 1) y más tarde a Barracas (2 a 0), ambos en condición de visitante, para quedar entre los mejores cuatro del Clausura. Ahora, nadie le quita a los triperos la ilusión de seguir avanzando.

Durante la etapa de Liga, Estudiantes venció a Gimnasia 2 a 0 NACHO AMICONI - Fotobaires

El Pincha, en tanto, también entró por la ventana a los playoffs, donde primero eliminó a Rosario Central en Arroyito (luego del ya famoso espaldazo al “campeón” designado a dedo por la AFA), y una semana después a Central Córdoba, en Santiago del Estero.

Quien sea campeón disputará una semana después el Trofeo de Campeones vs. Platense, ganador del Apertura, y se clasificará a la Copa Libertadores 2026 con el cupo de ‘Argentina 2′.

En la primera semifinal se da una curiosidad. Quien avance alegrará sobremanera a su clásico rival. Ocurre que, si el ganador del certamen es Boca, liberará el cupo que logró a la Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual y se favorecerá River, que accederá al repehaje del torneo continental más importante a nivel clubes.

En tanto, si el vencedor es Racing, quien celebrará es Independiente, ya que si la Academia se consagrare, el Rojo accederá a la Sudamericana 2026.