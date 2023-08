escuchar

María Eugenia “China” Suárez y Thomas Nicolás Tobar, conocido artísticamente como Rusherking, asistieron a la misma fiesta Bresh en la ciudad de Buenos Aires. El famoso evento que reúne a celebridades en el mismo lugar que cualquier otra persona, el fin de semana pasado se llevó la sorpresa de la presencia de los ex en sus pistas. Si bien cada uno acudió con su propio grupo de amigos, los dos compartieron la sala VIP.

Luego de su viaje a los Estados Unidos, la China retornó a la Argentina y no esperó ni un segundo para salir a bailar con sus amigas. En un video que posteó un día después en su cuenta oficial de Instagram, dejó expuesto su look para aquella noche y reveló su presencia en la fiesta.

La China Suárez en la fiesta Bresh (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Entre música y risas, Suárez posó junto a las managers de la Bresh y, además, compartió en su perfil de Instagram una postal en la que lució una campera con lentejuelas plateadas y un vaso rosa con brillos. Fiel al estilo de la fiesta. Más tarde, se encontró con la cantante Joaquinha Lerena De La Riva, popularmente conocida como La Joaqui. Luego, se la vio bailar entre la multitud con una remera que rezaba el nombre del evento, pero esta vez sola.

La China Suárez asistió a la Bresh y coincidió con Rusherking

Por su parte, Rusherking fue con un outfit más urbano. Allí se cruzó con los músicos FMK y Lit Killah, con quienes más tarde se tomaron una foto que rápidamente se viralizó en las redes.

Esta coincidencia no pasó desapercibida para los fans de ambos cantantes, quienes en la sección de comentarios de las fotografías dejaron sus reacciones ante el encuentro de Suárez y Rusher en la Bresh. “Estaban en el mismo lugar”; “Todos buscándolos juntos”; “Respiraron el mismo aire” y “Es el único ex con el que puede coincidir la China”, fueron algunos de los mensajes en referencia. Cabe destacar que esta no es la primera vez que asisten ambos, ya que en reiteradas ocasiones se los vio en el mismo sitio, algo que al parecer no genera ninguna rispidez en la expareja.

Rusherking asistió a la Bresh con su grupo de amigos, entre ellos, Lit Killah y FMK (Fuente: Instagram/@bresh)

Al momento de su separación, a comienzos del mes de abril, tanto el cantante como Suárez dejaron en claro que se querían y que finalizaron en buenos términos su romance, por lo que no sería un impedimento a futuro compartir los mismos espacios, algo que quedó totalmente demostrado en esta fiesta. Cabe destacar que actualmente la actriz está enfocada en su carrera como cantante, lo cual vuelve aún más probable que se cruce con el músico.

Actualmente, Eugenia Suárez está soltera, luego de un presunto affaire con Lautaro Cadicamo - Lauty Gram - que surgió de su viaje a Uruguay en el marco de la grabación de su videoclip “Desaniversario” y de la película Parking, el vínculo no habría funcionado del todo y por ello cada uno siguió su camino. Por su parte, Rusher mantendría un noviazgo con la influencer española Mar Lucas, que meses atrás se hizo famosa en nuestro país por su parecido particular a la China. En este caso, la joven de 21 años aseguró que son amigos de momento y no confirmó una relación, al tiempo que el cantante urbano dejó las puertas abiertas a cualquier especulación, ya que no desmintió ni se inclinó por cualquiera de los rumores que giran en torno a ellos.