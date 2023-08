escuchar

Cuentan quienes la conocen bien que emigró de Colombia para cumplir un sueño, el de participar en el certamen para tener la oportunidad de ser elegida Miss Universo. Digamos que la historia de Yamile Dajud es bastante particular. Su segundo nombre, Luján, fue elegido por sus padres nacidos en Colombia, porque la bautizaron en la Basílica perteneciente a la Arquidiócesis Mercedes-Luján. Su padre, oriundo de Sucre, fue uno de los tantos estudiantes que llegaron de países vecinos para estudiar medicina en la Argentina; su madre es de Sincelejo, ciudad del norte perteneciente al Caribe Colombiano. Ambos de origen sirio-libanés.

La joven nació el 29 de marzo de 1996 en la Argentina porque su papá colombiano, hizo su carrera aquí y trabajó junto a su esposa luego de haberse recibido. En estas tierras también nació su hermano, y cuando ella cumplió los once años la familia regresó a Colombia, más allá de que se había adaptado muy bien al colegio primario y a sus compañeros para lo que realizó un gran esfuerzo.

Yamile luego vivió en la ciudad de Bogotá. En 2020 se graduó como Licenciada en Comunicación con especialidad en opinión pública en la Pontificia Universidad Javeriana de dicha ciudad capital. Así, en febrero de este año comenzó sus trabajos en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) como asesora de comunicaciones, pero interrumpió esas tareas porque se le abrió la posibilidad de competir en el certamen de la elección para Miss Argentina, y así podría cumplir con aquel anhelo de su adolescencia. Lo mismo hizo con sus estudios de Derecho, bastante avanzados, pero aclaró que luego los retomaría, destacando por sobre todo, que el estudio, la capacitación y la formación profesional son muy importantes para la vida de las personas.

Su relación con los concursos de belleza alcanzó su punto máximo cuando fue consagrada “Señorita Sucre” en 2021. Luego participó en la 68° edición del Reinado Nacional en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala en Cartagena de Indias, y entre 24 aspirantes fue elegida tercera princesa.

“Me siento profundamente agradecida de haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia maravillosa. No tengo palabras para describir lo que siento. Solo quiero de corazón decirles gracias a todas las personas que han sido parte de este camino y que me han hecho vibrar de sentimiento, por el apoyo y las sonrisas que me regalaron. También por su cariño y por hacérmelo sentir en todo momento. Sucre, gracias por confiar en mí y permitirme llevarlos en el pecho con el mayor de los orgullos”, expresó entre lágrimas de felicidad en aquellos tiempos ante cámaras y flashes.

Dos años más tarde le propusieron ir por más y así participar por la Argentina, debido a sus orígenes. No lo dudó con el objetivo de tener la posibilidad de alcanzar el reinado para poder llegar al certamen para Miss Universo 2023. Fue designada por la organización del concurso para representar a la provincia de Río Negro, de donde es oriunda, logrando la ansiada corona el último 6 de agosto en la Sala del Sol de la ciudad de San Juan. La conductora de esa gala fue nada menos que Julieta García, “Miss Universo Argentina 2021″, quien debutaba como tal y demostró su carisma y profesionalismo en una noche más que especial.

Yamile, además de lograr la corona, fue distinguida como “Miss elegancia”; primera finalista: Lali Diéguez de Neuquén; segunda, Elena Mateo de Tucumán, tercera, Melany González de Santa Cruz; cuarta: Flor Moyano de Antártida, quinta: Milagros Irrázabal de Entre Ríos. Además, varias participantes fueron seleccionadas para realizar una gira por Europa junto a la reina, sucesora de Bárbara Cabrera, quien representó a la Argentina en 2022. La rionegrina viajará el próximo 18 de noviembre a El Salvador para pelear por un lugar para ser elegida como la mujer más hermosa del planeta.

La 72ª edición para elegir Miss Universo se celebrará en El Salvador el 18 de noviembre, donde Miss Universo 2022, R’Bonney Gabriel de los Estados Unidos coronará a su sucesora. Más allá de la belleza, el certamen, del que formará parte una mujer trans y la primera reina casada y con hijos en la historia del concurso, tiene como objetivo consagrar a la más representativa de la fortaleza y el liderazgo.

Emocionada, Yamile agradeció conmovida la distinción que obtuvo en San Juan: “Argentina, tengo la dicha de decir que, a pesar de los miles de lugares hermosos que hay en el mundo, tuve la fortuna de crecer en esta tierra pujante, de gente apasionada. Además de quererla y que el mundo conozca y reconozca su esplendor, mi deseo es el de, como reina, como mujer, contribuir al cambio social. No hay acciones pequeñas porque absolutamente todo lo que hacemos contribuye a un resultado mayor. Más amor y más respeto, la humanidad lo necesita”.

