Sergio Agüero, delantero del Manchester City contó en la plataforma de streaming Twitch qué materias del colegio le gustaban y cómo hacía para faltar a clases.

El Kun Agüero confesó que no fue un buen estudiante, aunque disfrutaba de estudiar algunas materias.

"Había materias que me gustaban. Por ejemplo, ciencias sociales me gustaba, matemáticas también. El inglés, bueno. Pero las naturales las odiaba. Qué me importa a mí de donde vienen las plantas, de dónde viene el universo, Júpiter y Saturno...Qué me importa lo que haya ahí arriba si yo nunca voy a ir allí", expresó.

El delantero argentino señaló que preferiría aprender otras cosas más útiles de cara a su vida diaria. ¿Para qué me enseñan eso?, ¿para qué quiero saber yo eso? A mí enseñame otra cosa. Es la verdad".

Agüero sigue sumando minutos en el Manchester City, que apunta a un nuevo título en la Premier League Fuente: AFP

Luego, el ex Independiente y Atlético Madrid contó cómo hacía para faltar a clases.

En ese sentido, Agüero contó: "Yo calculaba la distancia de la escuela a mi casa, y me quedaba sentado en una esquina en un punto medio. Pasaban todos los chicos hacia el colegio y yo seguía sentado. A las 08:00 horas tenía que entrar, y teníamos como máximo hasta las 08:15 horas, y entonces la maestra cerraba la puerta para que no entrara más gente. Lo que yo hice fue volver de nuevo a casa. Llegué, y me fui a dormir. Mi 'vieja' entró y me dijo: '¿Qué haces?', y yo le respondí que faltó la maestra".

"Mis hermanas iban al mismo colegio que yo. Volvían a las 12:30, y entonces yo, a las 12:15-12:20, me levanté y las esperé en la puerta a que llegasen. Les dije: 'Oye, mi maestra faltó', y yo tengo la típica hermana que me dijo: 'No, yo le voy a contar a mamá que tu maestra vino'. Solo una de todos mis hermanos me quería fastidiar. Entonces le pregunté que qué quería. Por suerte, siempre me guardaba 25 centavos, y entonces le di el dinero para que no le dijese nada a mi mamá", completó.