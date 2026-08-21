Sergio Ramos, a sus 40 años: “Practico ayuno intermitente dos o tres veces por semana”

Sergio Ramos cumplió 40 el pasado mes de marzo. Desde principios de diciembre de 2025, cuando vistió la camiseta del Monterrey, no juega un partido de fútbol profesional. Sin embargo, su conducta sigue intachable: entrena casi todas la semanas y, sobre todo, se alimenta de una manera adecuada para continuar en vigencia.

“Mi rutina de gimnasio son cuatro días a la semana, distribuyo los grupos musculares y empiezo cada jornada con unos 15 minutos de cardio. Todos los ejercicios se supervisan por el personal médico del club, para optimizar mi estado físico. Practico ayuno intermitente dos o tres veces por semana, entreno sin desayunar y luego me tomo un batido de proteína”, contó en una entrevista con Mundo Deportivo.

La rutina de Sergio Ramos

El equilibrio es una de las bases del éxito del español, quien jugó para la selección de España -ganó el Mundial 2010-, Real Madrid y otros equipos que le dieron prestigio internacional. A raíz de estar al más alto nivel deportivo, Ramos cumple, a rajatabla, una conducta alimenticia que lo mantiene en forma a los 40.

“Alterno ensaladas con pescado y carne, tenés que tener un complemento de equilibrio porque el cuerpo necesita esos nutrientes para el mejor rendimiento. Cuando llevas tantos años con una disciplina, el cuerpo te lo pide. Yo no salgo de la lechuga, el pescado a la plancha… Incluso en vacaciones el cuerpo me pide comer bien”, expresó sobre los cuidados que mantiene a la espera de alguna oferta para continuar como jugador.

Sergio Ramos en su etapa como jugador del Monterrey HARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dentro de los permitidos, Ramos incluyó los “churros con chocolate”, un menú que come cada 15 días en compañía de sus amigos. “Una vez al mes, nos damos un permitido. Un día se puede hacer. Una tortilla y un poco de fruta. Algo que tenga un poco de grasa y me sacie”, expresó.

Mientras dedica su tiempo libre a la música y al deporte, Ramos, a los 40, aguarda alguna propuesta de algún club que lo seduzca a continuar su carrera profesional o, bien, del otro lado de la línea de cal como director técnico.

El físico privilegiado de Ramos a los 40

Por otra parte, el exjugador del Real Madrid también experimenta una faceta como empresario. Hace unos meses, medios españoles confirmaron que Ramos compró un paquete accionario para hacerse dueño del Sevilla, el club que le dio la oportunidad de debutar en Primera.

El acuerdo está valuado en 400 millones de euros (470 millones de dólares) y abarca el 80% del total de las acciones de Sevilla, a un precio estimado de 3500 euros por acción.