Sergio Ramos cerró un acuerdo millonario para comprar el Sevilla, club en el que se formó

Sergio Ramos, el emblemático futbolista español de 40 años, retirado tras finalizar su etapa en Monterrey de México en diciembre pasado, está muy cerca de comprar el Sevilla, el club en el que se formó. El exdefensor, en conjunto con el grupo inversor Five Eleven Capital, llegó a un acuerdo con los principales accionistas del equipo andaluz, según informaron los medios de España.

El español Sergio Ramos, un futbolista que nunca pasó inadvertido, ni dentro ni fuera de las canchas

El acuerdo, por unos 400 millones de euros (470 millones de dólares), abarca el 80% del total de las acciones de Sevilla, a un precio estimado de 3500 euros por acción. “Fumata blanca. A falta del papeleo y de certificarlo en la notaría, ya existe un principio de acuerdo para la venta del Sevilla después de la reunión de apenas dos horas”, publicó el diario Marca. El mismo medio apuntó que Ramos, junto con su hermano René, “abandonaron sonrientes el hotel y con el pulgar hacia arriba”, sin hacer declaraciones ante los medios presentes en la puerta.

“La rapidez con la que se han resuelto las cuestiones finales evidencia la voluntad de todas las partes por cerrar cuanto antes el traspaso”, apuntó el Diario de Sevilla. “El calendario deportivo ha jugado un papel relevante en la urgencia de las negociaciones. Ramos no tenía intención de regresar a Madrid sin tener este asunto cerrado antes de que el Sevilla jugara ante el Villarreal (este miércoles). Esta determinación del excapitán de la selección española ha sido determinante para acelerar los plazos y demostrar su compromiso con el proyecto”, agregó el mismo medio.

La salida de Ramos tras la reunión

😁 Sergio Ramos sale muy sonriente de la reunión para comprar el Sevilla.



🔜 La venta del club al camero ESTÁ MUY CERCA.



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Ahora, la operación requiere la aprobación de LaLiga y del Consejo Superior de Deportes antes de que pueda completarse. Sevilla estuvo siempre presente en LaLiga desde la temporada 2001-02, pero en esta temporada lucha por evitar el descenso (en marzo pasado despidió a Matías Almeyda como director técnico). El club, que ganó la Europa League en la temporada 2022-23, se ubica en el puesto 13 del campeonato, con 40 puntos, pero está a solo tres unidades (Alavés, con 37) de la zona roja, la del descenso, a falta de tres fechas. La temporada pasada, Sevilla terminó 17°, un punto por encima de la zona de descenso.

Matías Almeyda dirigió a Sevilla, pero se marchó del club en marzo pasado, tras los malos resultados captura de tv

“¿Y en cuánto se ha cerrado definitivamente la venta del Sevilla? Pues la cantidad es mucho menor de los 450 millones de euros de los que se ha venido hablando hasta ahora. Las diferentes fuentes consultadas por este periódico sí sitúan la cantidad en esa cifra de 450 millones, pero de ella habrá que quitar la deuda neta del Sevilla Fútbol Club Sociedad Anónima Deportiva, lo que reduce esos 450 millones de euros de manera ostensible", publicó El Diario de Sevilla.

Ramos y Montiel, en el River vs. Monterrey del año pasado, en el Mundial de Clubes Rodrigo Nespolo

Formado en las divisiones inferiores de Sevilla, Ramos debutó en la primera división en 2004. Tras dos temporadas en el equipo, fue transferido a Real Madrid en el verano europeo de 2005, por 27 millones de euros, convirtiéndose -en el momento- en el traspaso más caro de la historia por un jugador de su edad. en septiembre de 2023, tras una carrera sumamente exitosa en el club merengue y en la selección, regresó a Sevilla. Se quedó allí hasta que, en febrero de 2025, se sumó a Monterrey, hasta el final de su carrera.