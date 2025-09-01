Salió campeón del mundo, jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la música

Sergio Ramos sorprendió a propios y extraños con la publicación de su canción llamada “Cibeles”, donde repasó, en un videoclip, distintos momentos de su estadía en el Real Madrid, el club que lo catapultó a la fama y le brindó el soporte para llegar a la selección de España donde salió campeón del mundo en el 2010.

Aunque el camino del deporte y la música no suelen ir de la mano, más específicamente cuando el futbolista está en actividad, Sergio Ramos desafió esa hipótesis y lanzó una nueva canción de su autoría -ya lo había hecho en 2018 con su single “SR4″- en referencia a su paso por el club de la Casa Blanca.

Sergio Ramos grabó el tema "Cibeles" y alcanzó las 600 mil reproducciones

La mención de la fuente de Cibeles, donde los jugadores y cuerpo técnico del Real Madrid se congregan para festejar algún título obtenido en la temporada, es el puntapié inicial para recordar su pasado en esta institución, donde obtuvo títulos de liga, Copa del Rey y Champions League.

“Espero que te vaya bien. Aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché. Porque no me trataste igual. Tú me amaste y yo te amé. Pero siempre alguien da más. Todo fue como lo soñé. Hasta que tocó despertar”, afirmó el futbolista, que dejó una huella en el Madrid desde el año 2005 al 2021, cuando emigró al Paris Saint Germain.

Sergio Ramos alza el trofeo de la Champions League Reuters

Con una letra llena de metáforas y recuerdos, Ramos se mostró agradecido con su exclub y hasta hizo alusión al recordado gol que le hizo al Atlético de Madrid en la final de la Champions League 2013-2014 en el minuto 93.

“Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran solo para que me alejara. Y te miro ahora, sigues igual de bella. Que nadie es imprescindible, la vida te enseña. Un partido dura 90 minutos, y te di 93 más de la cuenta”, expresó en una estrofa cargada de sentimiento.

Sergio Ramos participó en 2012 de la canción "A quien le voy a contar mis penas" del cantante Canelita

Producto de ser una figura reconocida en el mundo del deporte, la canción “Cibeles” alcanzó las 623 mil reproducciones en menos de un día -el single se lanzó este domingo-.

Anteriormente a la publicación de “Cibeles” y “SR4″ Ramos coqueteó en distintos momentos de su vida con la música. Además de sus reconocidos dotes como deportista, el exjugador del Sevilla colaboró en una pieza musical a dúo con el artista de flamenco Canelita en el año 2012: por aquel entonces puso su voz para entonar el tema “A quién le voy a contar mis penas” el cual tuvo lugar en el disco Soñaré.

La canción de Sergio Ramos alcanzó las 623 mil visualizaciones

Envalentonado con esta faceta artística, en 2016 colaboró con la artista Niña Pastori para cantar el himno oficial de la selección española para la Eurocopa de este año. Con colaboraciones esporádicas, Sergio Ramos continúo a paso lento, pero firme, en su intención de ser cantante al sumar colaboraciones como la última, en 2023, para el grupo Los Yakis en la canción “No me contradigas”.

A sus 39 años, en la etapa final de su carrera como futbolista donde se desarrolla en el Monterrey de México, Ramos dio sobradas muestras de un talento que demuestra a cuentagotas y, posiblemente, sea su destino una vez que culmine su etapa como deportista de alto rendimiento.