Christian Martin chicaneó a Richarlison y el brasileño lo sorprendió con una respuesta bien argentina

Richarlison, delantero de la selección brasileña, se convirtió en el emblema del jugador que no supo aceptar la derrota de su equipo en la final de la Copa América ante Argentina. Con comentarios reiterados en sus redes sociales hacia los jugadores del equipo “Albiceleste”, el 9 del Everton pareció quedar “atrapado” en aquella situación, y por momentos, sus reacciones parecían fuera de lugar. Sin embargo, este jueves, en una entrevista con F90 (ESPN), los ánimos parecieron distenderse de uno y otro lado. El futbolista aclaró que sus chicanas forman parte del famoso “folklore” del fútbol y con su carisma se “compró” a todo el elenco del programa. Incluso, hizo gala de sus conocimientos sobre nuestras cábalas ante una consulta del periodista Christian Martin.

“No van a hacer una macumba, ¿no? Esas cosas que hacen en Brasil”, le preguntó el corresponsal de LN+ al futbolista sobre el comportamiento que tendrá el plantel de Tite en el Mundial de Qatar. Rápido de reflejos, Richarlison contestó: “No, kirikocho, no, eh”. Se trata de una cábala argentina que usualmente se utiliza para “mufar” al rival. Por eso, del otro lado del mundo, el conductor Sebastián Vignolo ensayó un talismán para contrarrestar las palabras del entrevistado. En tanto, el resto de los columnistas estallaron de risa. “Es un crack, es un genio. Esa es de acá de City Bell, Chavo, eh”, le dijo Federico Bulos a Fucks, en relación a que el origen de la frase provendría de La Plata.

Entre risas, Christian Martin explicó el detrás de escena de la situación: “El ‘Tucu’ Pereyra (NdeR: compañero de Richarlison en el Watford) me contó de kirikocho y dijo: ‘No queremos kiriocho en la concentración de Brasil’”. Luego, el cronista se dirigió al atacante sudamericano, y le preguntó: “¿No precisan, no?”. A lo cual el deportista respondió negativamente. Asimismo, Vignolo celebró la actitud festiva del invitado y dijo: “Es picante, entiende el juego”.

Por otra parte, lejos de cualquier nacionalismo, Richarlison no dudó en calificar al argentino Lionel Messi como el mejor jugador del mundo, y se deshizo en elogios para con “La Pulga”. “Es de otro planeta. Es el mejor futbolista que vi jugar. Yo mismo le dije que quería cambiar la camiseta con él, porque fue un privilegio verlo, jugar contra él. ¿Y quién sabe si un día compartimos equipo? ¿Quién no quiere jugar al lado de Messi?”, se preguntó.

La cábala argentina con la que sorprendió Richarlison

Asimismo, confesó que, a diferencia de Neymar, no tenía el ánimo suficiente para sentarse a hablar con sus rivales después del partido porque padeció aquella derrota en el Maracaná: “Lloré mucho. Estaba muy triste después del partido, no quería saber nada. Me encerré en la habitación y no quería salir, sabiendo que dos días después tenía que viajar para Japón para jugar las olimpíadas. No tuve tiempo ni de digerir la derrota. No podía permitirme estar triste, tenía que estar listo para los Juegos Olímpicos. Fui a visitar a mi familia y a mis amigos para levantar un poco el ánimo, y gracias a dios conseguí recuperar mis energías. No pude estar con mi mamá porque tenía covid. La pude honrar ganando la medalla de oro”.

El saludo de Lionel Messi y Neymar luego de la final de la Copa América 2021 entre Argentina y Brasil Gustavo Pagano - Getty Images

Ganador y musical

Orgulloso de sus triunfos con la Verdeamarela, el ex Fluminense mostró en cámara con las medallas que ganó con la selección de su país, entre las cuales se incluyen la obtenida en la Copa América 2019 y en Tokio 2020. Además, llevó consigo una pandereta con la que ensayó un acompasado ritmo que acompañó de una muy agradable melodía vocal. Los periodistas argentinos no hicieron más que rendirse a los pies de este hombre que, gastadas al margen, demostró ser un deportista con todas las letras.

Richarlison toca la pandereta y se compra a todos los periodistas

Richarlison, ¿hincha de River?

En el comienzo de la nota, “El Vikingo” le preguntó al deportista qué equipo prefiere del fútbol argentino. Presionado por el cronista, confeso hincha millonario, el bahiense se terminó por inclinar por el club de Nuñez. “¿Richarlison? Hincha de River. Acá tenemos otro. Vayan anotando”, concluyó el periodista que reside en Gran Bretaña.