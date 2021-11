Boca - Newell’s: la reacción de los hinchas xeneizes al enterarse de la suspensión del partido por el Torneo 2021

La fuerte lluvia que cayó en la ciudad de Buenos Aires este domingo jugó su parte en la jornada de fútbol que tenía que recibir La Bombonera, en el duelo en el que Boca recibía a Newell’s por la fecha 23 del Torneo 2021. Luego de la exhaustiva revisión por parte del árbitro Patricio Loustau se decidió suspender el partido, pasado del horario en el que debía comenzar.

La reacción de la gente que fue al estadio Xeneize no fue la mejor y, con silbidos, abucheos y cantos, hicieron sentirlo a pesar de que parecía imposible de que el encuentro se lleve a cabo. Se espera la confirmación para que se dispute este lunes.

Los hinchas arribaron al barrio de La Boca en diferentes horarios. Algunos lo hicieron más temprano, entre cuatro y cinco horas antes del comienzo. Las calles de la zona, en ese momento, ya estaban inundadas. Es que, el agua que cayó fue mucha y en poco tiempo. Descalzos, pero con alegría, arribaban al Alberto J. Armando, sacándose fotos y sin imaginarse que el partido no e iba a disputar. Algunos prefirieron llegar más tarde, sin pensar en lo que podía suceder.

Así fue la secuencia que lo llevó a Patricio Loustau a postergar Boca vs. Newell's 🌧



👉 El encuentro será este lunes desde las 19.15 horas en la Bombonera pic.twitter.com/H2VZW2PfE3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 29, 2021

La cancha no estaba colmada. Varios prefirieron quedarse en sus casas y no mojarse, pero los presente se hicieron sentir y sobre todo cuando Loustau pisó el verde césped por primera vez a las 21.15: los silbidos bajaban desde los cuatro costados y el pedido de que no se suspenda por el esfuerzo de haber ido con el clima adverso, era evidente. El referí caminó por varios sectores de la cancha junto a sus colaboradores. Con una pelota primero probó en el lateral de la platea preferencial. La pelota cayó sin picar; luego la deslizó y casi no rodó.

En la primera salida del árbitro, los fanáticos se molestaron con esas actitudes del juez debido a que en otras partes de la cancha sí parecía que el terreno de juego estaba en buenas condiciones. Loustau se retiró, y ahí se desató la locura de los hinchas con gritos y cánticos pidiendo que el partido se juegue. “Así no se juega”, dijo Loustau a la pasada hacia uno de sus colaboradores.

Una vez que se metieron en los vestuarios, volvió la lluvia fuerte que iba a ser uno de los detonante de la postura de los encargados de impartir justicia.

Patricio Loustau recorrió la cancha en dos oportunidades y decidió dar por suspendido el partido debido a que la pelota no rodaba y no picaba bien en el césped Mauro Alfieri - LA NACION

A las 21.33, el juez del partido regresó a la cancha repitió el mismo procedimiento en ambos laterales con resultados peores que la vez primera: la pelota no rodó y no picó. La decisión era indeclinable, Patricio Loustau decidió suspender el partido antes de que comience y cuando desde la voz del estadio se dio la información el público manifestó su indignación, desaprobando la decisión con silbidos, gritos e insultos, por el esfuerzo que habían hecho para arribar hasta el estadio en un día muy complicado.

A pesar de que la lluvia no cesaba y la cancha demostraba que el terreno no estaba apto para jugarse, varios hinchas que se ubicaron en la populares, no se movieron del estadio más allá de la postergación y con cantos continuaron con la fiesta en las tribunas. Por el lado de los plateítas, eligieron abandonar las tribunas de una Bombonera que otra vez tuvo problemas con el drenaje del campo de juego.