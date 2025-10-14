Simone Biles se despidió de la Argentina con un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Volviendo a casa con el corazón lleno de amor“

La gimnasta estadounidense se despidió tras su visita a la Argentina con un emotivo mensaje en redes sociales y una galería de fotos con algunas de las principales actividades que realizó en Buenos Aires. "Volviendo a casa con el corazón lleno de amor“, escribió.

La gimnasta más condecorada de la historia visitó Buenos Aires la semana pasada en el marco del anuncio de la designación de la ciudad como Capital Mundial del Deporte 2027. La deportista de 28 años llegó el miércoles 7 por la mañana al aeropuerto de Ezeiza y se alojó en un hotel de Recoleta hasta su partida, el viernes 9.

“Gracias, Argentina, por la cálida bienvenida a su país. ¡De verdad me sentí como en familia durante mi visita! Gracias por compartir conmigo todos los malbecs, empanadas, mates y dulce de leche. ¡Hasta pronto!“, publicó en su cuenta oficial de Instagram.

La visita de Biles al país no pasó desapercibida y se dividió entre actividades donde pudo interactuar con el público y visitas reservadas para ella y sus acompañantes a algunos de los principales restaurantes y locaciones turísticas de la Capital Federal.

El jueves, llegando al hotel, se viralizó en redes sociales el emotivo encuentro con una niña gimnasta argentina llamada Abril, que la esperó con un cartel y un regalo: una pulsera celeste y blanca que Biles se colocó en el acto.

Aquel día, por la noche, cenó en la parrilla Don Julio junto a su entrenador y su representante, donde probó un bife de chorizo, vino argentino y varios acompañamientos.

Simone Biles durante la clinica que brindo en Estadio Mary Terán de Weiss, del Parque Roca Manuel Cortina

Al día siguiente, comenzó su agenda oficial con un encuentro con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien le obsequió una pequeña muñeca de Mafalda y un mate. Luego del encuentro y su charla “El poder de creer” ante más de 300 personas en la sede de Gobierno de Parque Patricios, protagonizó un emotivo momento al consolar y abrazar a Amparo, una niña gimnasta que no podía dejar de llorar al verla, y le firmó la malla del club.

El propio jefe de Gobierno porteño respondió a la publicación de despedida de Biles: “Tenerte aquí fue realmente un placer. Gracias por compartir tu talento, tu alegría y tu energía con todos nosotros, especialmente con nuestros jóvenes, que se sintieron profundamente conmovidos e inspirados al verte. Fue un honor mostrarte un poco de nuestra hermosa ciudad y compartir ese momento tan especial con vos. Siempre tendrás un lugar aquí, ¡y esperamos volver a verte muy pronto!“.

Jorge Macri recibió a Simone Biles y le regaló una pequeña Mafalda Prensa Ciudad

Siguiendo con sus actividades, Biles también participó de un asado en un hotel de La Boca, donde probó por primera vez el fernet (“Sabe rico, quizá estoy loca”, dijo entre risas). Por la noche cenó en Croque Madame, junto al Museo Nacional de Arte Decorativo, y disfrutó de postres con dulce de leche y alfajores que llevó de recuerdo.

Al día siguiente recorrió la ciudad: dio una entrevista exclusiva, subió al mirador del Obelisco en un bus turístico cerrado para ella, y fue ovacionada por alumnos que la reconocieron al pasar.

Su jornada culminó con una clínica de gimnasia ante casi 10.000 personas en el estadio Mary Terán de Weiss, en el Parque Roca, donde desató una verdadera revolución entre niñas y adolescentes. Ya de noche, cerró su estadía con una visita a la tanguería Tango Porteño.

Simone Biles en un café de Recoleta Redes sociales

Antes de partir, visitó una estancia y bodega en Cardales, donde recorrió viñedos, probó vinos y carnes asadas.

En su posteo de redes incluyó algunas fotos de todos estos sitios: una en el viñedo vistiendo una camiseta de la selección argentina de fútbol personalizada con su nombre. También de la charla y el acto en la sede de gobierno porteño y en el estadio de Parque Roca. Además, sumó una de la noche en la parrilla Don Julio y finalmente de su paso por el Obelisco.