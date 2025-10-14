Simone Biles, la gimnasta más condecorada de la historia, visitó Buenos Aires la semana pasada y dejó un mensaje de agradecimiento tras su partida. El motivo principal fue el anuncio de la designación de Buenos Aires como la Capital Mundial del Deporte 2027.

La deportista llegó el miércoles 7 al Aeropuerto de Ezeiza y se hospedó en un hotel de Recoleta hasta el viernes 9. Durante su estadía, tuvo la oportunidad de interactuar con el público y conocer lugares emblemáticos de la ciudad.

Qué dijo Simone Biles sobre la Argentina al irse del país

Simone Biles se despidió de Argentina con un mensaje emotivo en una publicación en su cuenta de Instagram escribió: “Gracias, Argentina, por la cálida bienvenida a su país. ¡De verdad me sentí como en familia durante mi visita! Gracias por compartir conmigo todos los malbecs, empanadas, mates y dulce de leche. ¡Hasta pronto!“.

Simon Biles celebró su visita a la Argentina en su cuenta de Instagram (Fuerte: @simonbiles)

Jorge Macri respondió a la publicación de la gimnasta, agradeciendo su visita y destacando el impacto positivo que tuvo en los jóvenes. “Tenerte aquí fue realmente un placer. Gracias por compartir tu talento, tu alegría y tu energía con todos nosotros, especialmente con nuestros jóvenes, que se sintieron profundamente conmovidos e inspirados al verte”, escribió.

La visita de Simone Biles a la Argentina

La visita de la deportista se produjo en el marco del anuncio de la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027. Aterrizó en Ezeiza el miércoles 7 de octubre y se alojó en un hotel de Recoleta. A pesar de mantener un perfil bajo, un grupo de jóvenes gimnastas la esperó con carteles. La atleta tuvo un gesto especial con Abril, una niña que la conmovió con su mensaje y a quien le regaló una pulsera celeste y blanca.

Simone Biles recibe en la puerta del hotel a una niña gimnasta

En su primera noche, la gimnasta cenó en la reconocida parrilla Don Julio. “Comí un bife de chorizo más grande que mi cabeza”, dijo más tarde. También probó vino argentino y otros platos típicos. En los días siguientes, disfrutó de la gastronomía local en Croque Madame, donde se deleitó con postres con dulce de leche y alfajores. Además, se animó a probar el Fernet durante un asado en La Boca.

En Buenos Aires Simone Biles probó el fernet

Biles se reunió con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien le obsequió una muñeca de Mafalda y un mate. También ofreció una charla inspiradora ante más de 300 personas, en la que habló de su trayectoria, los desafíos superados y la importancia de la salud mental. Al finalizar, conmovió a todos al abrazar a una niña que no paraba de llorar y firmarle su malla del club.

Jorge Macri recibió a Simone Biles y le regaló una pequeña Mafalda y un mate Prensa Ciudad

En su recorrido por la ciudad, Biles visitó el Obelisco en un bus turístico y fue ovacionada por estudiantes. El punto culminante de su visita fue la clínica de gimnasia que ofreció ante casi 10.000 personas en el Parque Roca. A pesar del caos y la euforia del público, la deportista estadounidense se mostró carismática y cercana a las jóvenes gimnastas.

Simone Biles en el Obelisco tras subir al nuevo mirador

Para cerrar su estadía, se sumergió en la cultura argentina con una visita a una tanguería, donde hasta se animó a dar unos pasos, pero, antes de tomar su vuelo de regreso, Biles visitó una estancia y bodega en Cardales, donde degustó vinos y disfrutó de un asado. Se la vio luciendo una camiseta de la selección argentina.

La visita de Simone Biles a una estancia y bodega en Cardales

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Dolores Caviglia y Vanesa Valenti.