Solana Sierra: “Wimbledon para mí es el mejor Grand Slam”

LONDRES (enviado especial).- Solana Sierra se fue de la cancha con una victoria que tuvo que construir y también sufrir. La marplatense derrotó a la húngara Anna Bondar por 6-3, 5-7 y 7-5, después de levantar dos match points en el tercer set, y volvió a mostrar que Wimbledon le sienta bien tras su gran recorrido del año pasado.

Sierra reconoció que partidos así fortalecen la confianza y, sobre todo, la sensación de poder sostenerse mentalmente en situaciones límite. También habló de lo que representa regresar al All England Club después de su irrupción de 2025, cuando dio un importante salto en el ranking y empezó a jugar con mayor frecuencia los torneos grandes del circuito.

En la segunda ronda la espera la norteamericana Coco Gauff, a quien ya enfrentó en Roma. Sierra sabe que será un partido muy duro, pero también entiende que esa experiencia previa puede servirle para entrar con otra mentalidad. En diálogo con LA NACION contó, además, que tiene un costado futbolero: sigue a la selección argentina y, cuando está en Mar del Plata, juega al fútbol con sus primos.

- Solana, hoy estuviste muy cerca de despedirte del torneo, pero lo pudiste sacar adelante, apretaste los dientes y lo diste vuelta...

- Sí, sí, estoy contenta por el triunfo de hoy. Creo que fue un partido muy duro, muy cerrado. Partidos así ayudan mucho, más que nada para la confianza y también para sentirme que puedo estar en una lucha buena mental también. Así que me quedo con eso, de que a pesar de estar más o menos abajo o en situaciones complicadas, pude seguir.

– Te toca Coco Gauff. Ya tuviste la experiencia en Roma, la tuviste contra las cuerdas, 3-0 con doble quiebre. ¿Qué cosas tomás o vas a tomar de aquella experiencia para el próximo partido? Es otra superficie, otras circunstancias, por supuesto.

- Sí, tengo bastante más experiencia, creo que en este tipo de partidos obviamente va a ser muy duro. Ya habiendo jugado con ella y sabiendo un poco lo que pasó en Roma, puedo ir con otra mentalidad. Así que tomaremos ese aprendizaje y espero jugar un gran partido.

El año pasado la marplatense se convirtió en la primera lucky loser en alcanzar los octavos de final de singles en la Era Abierta de Wimbledon (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) Kirsty Wigglesworth - AP

– A partir de lo que pasó el año pasado en Wimbledon, ¿qué diferencias encontrás entre lo que pasó en 2025 y esta versión 2026, con los kilómetros acumulados?

– Obviamente la actuación del año pasado me ayudó a dar un gran salto en el ranking y gracias a eso pude más que nada el año pasado y principio de este año jugar todos los torneos grandes, a los que no estaba acostumbrada en los años anteriores. Son experiencias que me permiten acercarme un poco más al nivel de las mejores, a la confianza en mí misma.

– ¿Y qué diferencias encontrás entre Wimbledon como experiencia para una tenista profesional y otros torneos? ¿Qué tiene para vos de particular?

– La superficie es obviamente rara, porque no jugamos casi nunca. En Argentina no hay canchas, entonces, es un poco descubrir cómo te vas sintiendo. En lo personal, Wimbledon para mí es el mejor Grand Slam. Es muy especial y algo de diferente por toda la historia de este deporte.

– Estás compitiendo aquí en el contexto de un Mundial de fútbol. ¿Hablan sobre la Copa del Mundo los tenistas? ¿Seguís a la selección?

– Sí, la sigo. Obviamente a veces se complican un poco los horarios para ver los partidos. También lo comparto con mis entrenadores que son bastante fans del fútbol, así que siempre estamos ahí hablando de cómo viene el Mundial.

– ¿Y te animás con la número 5 en las entradas en calor?

–Sí, sí. No la uso tanto para entrar en calor, pero la verdad que me gusta jugar mucho al fútbol cuando estoy en Mar del Plata. Con mis primos jugamos varios partidos.

– ¿Hincha de...?

– Aldosivi.