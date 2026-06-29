Solana Sierra, la única alegría argentina en Wimbledon: salvó dos match point, ganó una batalla y ahora irá contra Coco Gauff

LONDRES, enviado especial.- Solana Sierra volvió a hacerse un lugar en Wimbledon a fuerza de resistencia, carácter y oportunismo. En su reaparición en el All England Club después de aquella irrupción histórica de 2025, cuando se convirtió en la primera lucky loser en alcanzar los octavos de final de singles en la Era Abierta, la argentina derrotó a la húngara Anna Bondar por 6-3, 5-7 y 7-5, en una primera rueda tan áspera como cambiante.

La victoria tuvo, además, un valor especial para el tenis argentino: fue la única alegría nacional de la jornada en Wimbledon, después de cinco derrotas entre los singlistas masculinos (Marco Trungelliti, Sebastián Báez, Camilo Hugo Carabelli, Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo). En un día cuesta arriba, Sierra sostuvo la bandera con una actuación imperfecta, sufrida, pero de enorme fortaleza.

La definición tuvo todos los condimentos de una escena límite. Sierra quedó 5-4 abajo en el tercer set y Bondar dispuso de dos match points para cerrar la historia. Pero la argentina los levantó, sostuvo el pulso y se alejó del peligro para después quebrar en el 6-5 y llevarse la victoria. En el césped de Wimbledon, encontró respuestas justo cuando el partido parecía escapársele.

El desarrollo había empezado mejor para la jugadora argentina. Con mayor decisión en la devolución y más peso en los intercambios, se quedó con el primer set por 6-3. Bondar reaccionó en el segundo parcial, aprovechó las grietas del servicio de Sierra y emparejó el marcador con un 7-5 que llevó el duelo a un tercer set de nervios, quiebres y oportunidades cambiantes.

Solana Sierra jugará en la segunda ronda de Wimbledon 2026 contra la norteamericana Coco Gauff (Photo by Daniel Kopatsch/Getty Images) Daniel Kopatsch - Getty Images Europe

Las estadísticas explican parte de ese vaivén. Sierra conectó 6 aces, pero también cometió 11 dobles faltas. Su segundo saque fue un problema: ganó apenas 13 de 48 puntos con ese golpe, un 27%. Bondar, de hecho, lastimó mucho cuando pudo atacar esa instancia: ganó el 73% de los puntos de devolución frente al segundo servicio de la argentina. Fue, durante largos pasajes, una zona de peligro permanente.

La victoria tuvo, además, un valor especial para el tenis argentino: fue la única alegría nacional de la jornada en Wimbledon, después de cinco derrotas entre los singlistas masculinos (Marco Trungelliti, Sebastián Báez, Camilo Hugo Carabelli, Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo)

Pero Sierra compensó esas dificultades con una primera pelota más eficaz, con la que ganó 44 de 69 puntos, un 64%, y con una actitud más agresiva desde el fondo. Terminó con 35 winners contra 18 de Bondar, con una diferencia marcada desde la derecha: 17 tiros ganadores por ese lado. El precio fue alto, porque también acumuló 49 errores no forzados, frente a 33 de su rival. Fue un partido de riesgo permanente: muchas veces al borde del precipicio, pero sin caerse.

También hubo una sucesión de quiebres que mostró lo inestable del trámite. Sierra aprovechó 10 de las 27 oportunidades de break que tuvo; Bondar concretó 8 de 22. La argentina ganó apenas por un punto porcentual más en ese rubro —37% contra 36%—, pero eligió mejor el momento para golpear. En un partido así, la estadística no adorna: delata.

El triunfo instala a Sierra en la segunda rueda y le devuelve protagonismo en un escenario que ya conoce de manera especial. Wimbledon fue, el año pasado, el torneo en el que inscribió su nombre en el circuito. Aquella aventura como lucky loser marcó un precedente histórico; esta vez, ya desde el puesto 56 del ranking, volvió para competir con otra autoridad.

El premio inmediato será tan atractivo como exigente: en la segunda ronda enfrentará a la norteamericana Coco Gauff, séptima del ranking mundial, que tuvo un debut sin sobresaltos y venció con comodidad a la alemana Tamara Korpatsch por 6-2 y 6-1. Será una prueba mayor para Sierra, contra una de las figuras más potentes del circuito. Pero después de sobrevivir a dos match points y de ganar un partido que se le había puesto cuesta arriba, la argentina está lista para intentar dar una sorpresa frente a la campeona de Grand Slam.

Las derrotas de los argentinos en la primera jornada de Wimbledon

Marco Trungelliti cayó frente al norteamericano Martin Damm por 6(5)-7 / 7-6(5) / 6(2)-7 y 6(5)-7

cayó frente al norteamericano Martin Damm por 6(5)-7 / 7-6(5) / 6(2)-7 y 6(5)-7 Thiago Tirante perdió frente al húngaro Fabian Marozsan 5-7 / 3-6 y 4-6

perdió frente al húngaro Fabian Marozsan 5-7 / 3-6 y 4-6 Camilo Hugo Carabelli fue derrotado por el español Daniel Mérida 6-4 / 6-3 / 2-6 y retiro del argentino

fue derrotado por el español Daniel Mérida 6-4 / 6-3 / 2-6 y retiro del argentino Sebastián Báez cayó frente al alemán Jan-Lennard Struff por 1-6 / 6(4)-7 / 6-4 / 6-2 / 5-7

cayó frente al alemán Jan-Lennard Struff por 1-6 / 6(4)-7 / 6-4 / 6-2 / 5-7 Juan Manuel Cerúndolo perdió con el español Alejandro Davidovich Fokina 4-6 / 4-6 / 6(2)-7

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