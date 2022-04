“Hay una calidad que no se ve”: Mariano Closs arremetió contra Sebastián Battaglia

Mariano Closs, conductor de F12 (ESPN), fue muy crítico este lunes con el entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia. “Hay una calidad que no se ve en el cuerpo técnico. Con todo respeto lo digo. Si no, no puede ser que tengas 30 tipos que juegan bien al fútbol, y el equipo no juega bien con ninguno” sentenció.

Sobre el sistema de juego del equipo xeneize, el narrador indicó que depende de las individualidades, y en una sola de ellas: “Vamos a hacer de cuenta que Boca no es colectivo, que no lo es. Pensemos que es solo individual, que lo es. Pero es (Sebastián) Villa. No hay otro que rompa el molde”. Asimismo, estimó que, para Battaglia, dirigir Boca es “un privilegio”, y a la vez, “un ancla”. En ese sentido, se preguntó: “Si le das Godoy Cruz, ¿qué pasaría?”.

Además, el periodista le atribuyó a Battaglia las debilidades que exhibe el equipo de La Ribera en el campo de juego: “Si el director de la batuta hace que todos los partidos Boca no luzca, hay un problema con el director de la batuta. (...) Por más que suene antipático, acá hay algo que no prendió. Hay algo que no luce. (...) Tiene los mejores jugadores, y no fluyen nunca”.

Luego, el periodista comparó la labor del exvolante xeneize con la de otros DTs: “¿Cómo puede ser que un técnico tarde tres partidos y sea tal vez uno de los mejores equipos? Racing. ¿Qué tiene Estudiantes (LP)? (...) Puede jugar de lo que quiere, y pueda usar las tres variantes: puede ganar con pelotazos aunque no te guste, puede ir por abajo, puede ir por los costados. (...) ¿Cómo puede ser que (Diego) Dabove dé batalla con un equipo tan joven como Banfield? Los que no pueden son los que no tienen materia prima definitivamente”.

Sebastián Battaglia, cuestionado por parte del periodismo Fernando Vergara - AP

“¿Como hacen los técnicos para que los equipos jueguen bien, y el cuerpo técnico de Boca, cuando va a una conferencia dice: ‘hace doce partidos que no nos ganan’. No, hablemos de fútbol. ¿Hace cuanto de esos doce partidos que me decís juegan todos bien?”, agregó.

Por último, se metió en la cabeza de los hinchas del club de La Ribera, y arriesgó cuál es su deseo cada vez que ve los partidos de su equipo. “La gente de Boca quiere irse de la cancha, y de verlo por televisión ‚y decir: ‘¿Será el comienzo este?’”, concluyó.