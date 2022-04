La tierna escena de Pablo Matera con su hijo en el estadio que conquistó a Crusaders

Este viernes, Crusaders cayó ante Blues 23 a 27 [17-10 PT] en un partido que estaba pendiente entre las franquicias de Nueva Zelanda del Super Rugby Pacific. El argentino Pablo Matera ingresó a los 50 minutos en la derrota de los locales que se enfrentaron en el Orangetheory Stadium de la ciudad de Christchurch, pero, después del trago amargo, el excapitán de Los Pumas protagonizó una tierna escena junto a su hijo, Dartagnan, en la cancha.

Matera, que entró en la última parte del partido, poco pudo hacer para darle la vuelta al marcador en un encuentro que tuvo un comienzo de película en la isla sur de ese país. Es que los Blues, después de ochenta minutos intensos del partido que estaba postergado por la quinta fecha de esa competencia, pudieron ganarle a los locales con un juego integrado. A partir de sus individualidades, los visitantes consiguieron una victoria que los dejó como líderes en la zona.

Pese al fallido encuentro, Matera no desaprovechó la oportunidad para pasar un lindo momento con su familia, que lo acompañó desde la tribuna. Tras el partido, el excapitán de Los Pumas se acercó hasta su pareja, Alina Costantini, y su hijo, Dartagnan, para saludarlos, pero el pequeño se alzó enseguida a sus brazos. El ala, entonces, lo tomó en medio de la gente que había llegado a presenciar el partido y lo llevó en brazos hasta la cancha.

Crusaders compartió en las redes sociales el video de Pablo Matera junto a su hijo

Varios segundos después, el chico le pidió bajarse para caminar entre el césped, pero en cuanto pisó la línea del Orangetheory Stadium emprendió carrera junto a su padre hacia el fondo de la cancha en una imagen que quedó inmortalizada en las redes sociales del club. “Momentos como estos”, escribieron desde Crusaders en la postal que fue replicada por decenas de usuarios de Instagram.

Los fanáticos del club, incluso, se ilusionan con ver al pequeño heredero algún día en la cancha. “Sí, listo para unirse al equipo”, escribió una persona luego de presenciar la actitud de “Darta” en la cancha. “Tan genial, lindo y humilde”, escribió otra persona. Además, hubo quienes indicaron que les parecía simplemente “adorable” y “dulce” la escena del pequeño junto a su papá corriendo juntos a la par.

La familia estuvo presente en el partido de este fin de semana en el Orangetheory Stadium Instagram

Si bien, muchos hinchas fueron conscientes del resultado negativo para el equipo, no dejaron de enternecerse con la imagen familiar. “Aunque perdimos, no sé si este es el esfuerzo más sincero de un regreso que he visto. Orgullosa como siempre”, indicaron. “Ya de chiquito pisando por primera vez la cancha de Christchurch”, dijeron. “Los mejores días de tu vida”, “¡Emblema argentino! ¡Grande, capitán!”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos en las redes sociales.

Antes del partido, Alina también compartió en Instagram un video del pequeño mientras se acercab a la tribuna con una bandera de los Crusaders para alentar a su padre.

Pablo Matera y su hijo protagonizaron un tierno episodio

“Darta” nació el 7 de abril de 2020, mientras el forward formado en Alumni estaba por emprender su viaje a Nueva Zelanda, proveniente del Stade Francais, de Francia. Su llegada al Crusaders implicaba un gran desafío sobre sus espaldas, ya que el multicampeón neozelandés le abrió por primera vez las puertas a un argentino con su llegada, dado que está considerado uno de los mejores cinco alas del mundo.