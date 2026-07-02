“Soy 200% argentino”: la respuesta de Mauricio Pochettino tras la clasificación de Estados Unidos en el Mundial

El director técnico argentino Mauricio Pochettino, quien lidera actualmente a la selección de Estados Unidos, pronunció una llamativa frase este miércoles tras clasificar a su equipo a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Bosnia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El entrenador sorprendió a los periodistas durante la conferencia de prensa posterior al partido.

Pochettino analizó el triunfo de Estados Unidos, aunque llamó la atención al reafirmar su argentinidad ante los medios internacionales, al ser consultado sobre si se sentía un poco estadounidense. “Una cosa es estar involucrado. Me encanta estar involucrado y ser parte de la fiesta. Pero soy 200% argentino. Lo siento. No voy a mentir”, declaró.

EL SUEÑO AMERICANO CONDUCIDO POR UN DT ARGENTINO: atención a la respuesta de Pochettino sobre su identificación con Estados Unidos.



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El equipo norteamericano logró la clasificación a los octavos de final del Mundial luego de superar a Bosnia en un partido donde sufrió la expulsión del delantero Folarin Balogun durante el segundo tiempo. El conjunto resistió con diez futbolistas durante casi 30 minutos y aumentó la ventaja con un gol de tiro libre de Malik Tillman.

Aun así, el director técnico defendió la jugada de Folarin Balogun y argumentó que no correspondía a una tarjeta roja directa, ya que consideró que fue un accidente del juego sin intención de pisar al rival. También valoró la actitud de sus dirigidos para sostener el resultado positivo pese al inconveniente y elogió específicamente el rendimiento de Malik Tillman en la cancha.

Malik Tillman anotó el segundo gol de Estados Unidos en la victoria 2-0 contra Bosnia Martin Meissner - AP

El seleccionado de Estados Unidos jugará el próximo lunes en la ciudad de Seattle por los octavos de final del Mundial ante Bélgica. De cara a ese encuentro, Pochettino agradeció el apoyo del público local en el estadio y cerró su intervención ante la prensa con una frase sobre las posibilidades de su plantel en la Copa del Mundo al expresar: “¿Por qué no nosotros?”.

La curiosa estrategia de Pochettino

Pochettino mantiene una cábala estricta desde el comienzo del Mundial que capturó la atención de sus seguidores. El entrenador argentino repite en cada partido el mismo conjunto de camisa de manga larga arremangada y pantalón azul marino, una indumentaria confeccionada de forma exclusiva por la marca alemana Hugo Boss que complementa con una remera y zapatillas blancas.

El conjunto "cábala" de Pochettino Jeff Chiu - AP

La vestimenta generó repercusión internacional y recibió elogios públicos del exfutbolista británico Wayne Rooney durante una transmisión de la cadena BBC.

Desde el entorno del seleccionado norteamericano explicaron explícitamente que la decisión de no cambiar el uniforme responde a la intención de mantener la racha ganadora, un hábito que el director técnico ya había implementado en 2018 durante su paso por el Tottenham de Inglaterra.