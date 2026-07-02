La camisa de Pochettino: qué hay detrás del outfit del entrenador que despertó el interés de todos

Las cábalas. Ese mundo intrincado, incierto, apasionado y que en una Copa del Mundo se vuelve un factor trascendental. Y es que para ganar, o para por lo menos intentar hacerlo, no solo es necesario jugar bien y tener, por supuesto, una cuota siempre necesaria de suerte, sino que muchos tienen ciertos rituales que mantienen a rajatabla, sobre todo si los resultados previos fueron positivos. Además de entrar con el pie derecho a la cancha, algunos usan la misma ropa interior en cada partido y, en el caso de la selección argentina, hasta prenden un palo santo. Y una de las cábalas más comentadas del Mundial 2026 es la de Mauricio Pochettino. El entrenador argentino que está al frente de la selección de los Estados Unidos lleva utilizando la misma indumentaria desde que comenzó el torneo: un exclusivo traje personalizado de una marca de lujo que se volvió furor en las redes y despertó elogios de un referente del fútbol inglés.

Estados Unidos es una de las revelaciones del Mundial. Con dos victorias y un empate, clasificó primero del grupo D y, tras ganarle 2-0 a Bosnia y Herzegovina, está ya en los octavos de final, donde se enfrentará a Bélgica. Desde que comenzó el torneo, Pochettino se vistió con un conjunto de camisa manga larga arremangada y pantalón azul marino, porque “nunca hay que interrumpir una racha ganadora”, argumentaron desde el equipo.

Desde que comenzó la Copa del Mundo, Pochettino siempre repitió vestuario: camisa y pantalón azul marino con remera y zapatillas blanca Jeff Chiu - AP

La vestimenta causó furor y provocó elogios del exfutbolista británico Wayne Rooney. “Me encanta su estilo, me encanta su ropa, es una pena que no pueda tener su pelo, pero tal vez podría conseguir su ropa en algún sitio”, dijo en una de las emisiones de la cobertura del Mundial que realiza para la BBC. Incluso hasta pidió el número del argentino para contactarlo para saber de dónde era su indumentaria.

El conjunto de camisa y pantalón es de la casa alemana Hugo Boss CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿La respuesta? Hugo Boss. Según le reveló la firma alemana a The Athletic, la sección deportiva de The New York Times, confeccionaron dos versiones exclusivas del conjunto para el entrenador. Según se describe en el sitio web, la camisa azul de manga larga y bolsillos está confeccionada en lana virgen elastizada ultraligera y es apta para lavarropas, lo cual la hace soportable también para las altas temperaturas que se manejan en el hemisferio norte. Actualmente, la pieza tiene un valor de 499 dólares. Cuenta con un pantalón haciéndole juego y el argentino la usa con una remera blanca debajo y zapatillas urbanas de Nike blancas y azules.

El traje azul marino de Pochettino es de Hugo Boss(Foto: Hugo Boss)

La elección de color no fue aleatoria. Si bien es uno de los colores de los Estados Unidos, en 2018, luego de que Tottenham le ganara en calidad de visitante al Manchester United por 3-0 en un partido de la Premier League, Pochettino dijo que se sentía cómodo vestido de azul marino. “Puede que el traje ayude. ¡Con traje o con chándal, me veo bien! ¡Soy guapo!“, sostuvo en diálogo con Sky Sports. En el siguiente encuentro cambió la indumentaria y su equipo perdió.

La vestimenta cábala de Mauricio Pochettino en el Mundial

Ahora, ocho años después, el color sigue siendo su “amuleto de la suerte”. Hasta el momento, Estados Unidos tuvo una notable actuación en el torneo. En el debut le ganó 4 a 1 a Paraguay, luego se impuso por 2 a 0 frente a Australia y en el final de la fase de grupos cayó frente a Turquía, que se impuso en el marcador por 3 a 2. De todas maneras, quedó líder del Grupo D y venció a Boznia y Herzegovina en los 16avos de final por 2 a 0. El lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle a las 21 (hora argentina) se medirá ante Bélgica, que viene de ganarle 3-2 a Senegal por el pase a los cuartos de final del Mundial.