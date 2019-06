Graf, con el trofeo de campeona de Roland Garros 1999, el último título que logró en su brillante carrera Fuente: Reuters

BERLÍN (Agencia DPA).- Ícono del tenis, embajadora deportiva, siete veces campeona de Wimbledon, 22 títulos en torneos de Grand Slam, 377 semanas como número uno del mundo. Stefanie Maria Graf, desde siempre llamada Steffi por todos, cautivó al mundo del tenis en los años 80 y 90. Este viernes cumple 50 años.

Ningún superlativo parece alcanzar para rendir homenaje a una de las mayores estrellas deportivas de Alemania de la historia. "Es probable que nunca volvamos a tener una jugadora así", dice Boris Becker. "Steffi ha sido una jugadora de clase mundial, una de las mejores jugadoras de tenis de la historia", afirma el extenista alemán Tommy Haas. "Sí, es incomparable", asegura su antiguo entrenador, Klaus Hofsäss, en el semanario deportivo Sport Bild. Mientras Becker es omnipresente, ya sea como comentarista de televisión o funcionario en la federación nacional, y regularmente aparece en los titulares debido a su vida privada, Graf vive con su marido Andre Agassi y sus hijos Jaden Gil (17 años) y Jaz Elle (15) en Las Vegas, retirada de la vida pública.

Steffi Graf junto con su padre, Peter, que actuó como manager de su hija y fue condenado por evadir impuestos Fuente: AP

Rara vez da entrevistas, las apariciones públicas para auspiciantes o de su fundación 'Children for Tomorrow' son escasas. A principios de año, Graf explicó a los periodistas del diario australiano Herald Sun que sus hijos no habían podido viajar porque tenían que ir a la escuela. Una vez confesó a la revista alemana 'Gala' que ella era más valiente que su esposo a la hora de un imprevisto, como por ejemplo saltar de un avión con paracaídas. Por otra parte, le aseguró al periódico 'Bild am Sonntag' que ella "nunca" discutía con su esposo. Pero más allá de estas declaraciones aisladas, la ex tenista no deja entrar a la prensa en su vida privada. Sobre el bajo perfil de su esposa, Agassi dijo: "Vive de acuerdo a sus valores, es leal a ellos. Ella no habla, simplemente vive. Tiene un espíritu excepcional".

La carrera profesional de Graf como tenista culminó en agosto de 1999 en un torneo en San Diego. Ese mismo año, en el Abierto de Francia, había ganado el último de sus 22 títulos de Grand Slam, con una victoria por 4-6, 7-5 y 6-2 sobre la suiza Martina Hingis, en una de las finales más memorables de la historia, conducida a la victoria por un público parisino excepcionalmente fanático. "Es el recuerdo más maravilloso de mi carrera", aseguró alguna vez Steffi.

Graf y Guillermo Vilas, en 1999 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, durante una exhibición Fuente: LA NACION

A lo largo de su trayectoria ganó 107 torneos. Además de los siete trofeos de Wimbledon, sumó seis de Roland Garros, cinco del Abierto de los Estados Unidos y cuatro del Abierto de Australia. Las estadísticas de la WTA enumeran 902 victorias y 115 derrotas en single y un acumulado en premios de 21,9 millones de dólares. En 1988, la "condesa" conquistó el Slam de Oro al ganar los cuatro torneos majors del año, sumando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl. En Alemania fue distinguida como la deportista del año, recibió la Cruz Federal al Mérito y es miembro del Salón de la Fama del Deporte alemán. Sin embargo, también tuvo que soportar golpes bajos, como el juicio por evasión fiscal contra su padre, Peter Graf.

Gaby Sabatini y Steffi Graf, grandes rivales y amigas; la imagen corresponde a 2004, tras una exhibición en Berlín Fuente: AP

Steffi fue una de las grandes rivales de Gabriela Sabatini. También una de sus mejores amigas del circuito. Entre 1985 y 1995, se enfrentaron 40 veces y el historial quedó en favor de la alemana por 29 a 11. Sin embargo, la argentina conquistó, precisamente ante Steffi en la final, el título más valioso de su carrera: el US Open de 1990, al batirla por 6-2 y 7-6 (7-4). En la final individual de Wimbledon 1991, Steffi derrotó a Sabatini por 6-4, 3-6 y 8-6, en un partido que quedará por siempre en la memoria, ya que en el tercer set, la argentina sacó dos veces para ganar el partido, e incluso estuvo a solo 2 puntos de ganar el título, pero Steffi logró remontar e imponerse.

Steffi no ha hablado en las últimas horas públicamente sobre cómo celebra su cumpleaños, cómo vive y cómo es su vida cotidiana en la actualidad. Otros hablaron y hablan de ella: el periódico 'Bild' rinde homenaje a "La más grande de Alemania" con una serie diaria que se abrió con una carta de la ganadora de Wimbledon, la germana Angelique Kerber. "Tu corazón combativo y tu fuerza para dar vuelta partidos sin esperanza me formaron desde el principio y me mostraron lo que es posible si nunca pierdes la fe en ti", escribió Kerber.

Becker, de 51 años, la homenajeó la semana pasada durante el Abierto de Francia. "Felicitaciones de mi parte, duele un poco tener 50 años, pero puedes superarlo", bromeó el tres veces ganador de Wimbledon. Pero hay un deseo que Graf no podrá cumplirle: "Me gustaría que fuera más frecuentemente a los Grand Slams", dijo Boris. "Pero ella vive su propia vida".