Supersábado: el polo, el rugby y el turf vivirán en simultáneo la tarde que esperaron todo el año y el fútbol de primera suma siete partidos a la propuesta

Se avecina un supersábado deportivo, una tarde de grandes eventos de enorme convocatoria y tradición que convivirán casi en simultáneo y obligarán a tener que optar dónde poner los ojos y el cuerpo. El calendario llevó a que las finales del Abierto de Palermo, con Adolfo Cambiaso enfrentando a sus sobrinos Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola en La Dolfina-La Natividad, y del Top 12 de la URBA, con CUBA-SIC, se desarrollen en la misma jornada que, además, prevé la disputa del Gran Premio Carlos Pellegrini en el hipódromo de San Isidro. Para muchos, una picardía. Para otros, una panzada frente al televisor sin soltar el control remoto ni moverse del sillón. Algunos podrán vivir de cerca solamente lo que elijan.

El polo y el turf coincidieron muchas veces. No es nuevo. Y en el rugby, la URBA ha llegado a programar partidos en el mismo día y horario en que jugaban los Pumas, algo que después cambió un poco: ahora puede darse que un partido del torneo local sea a las 15.30 y unas dos horas después juegue el seleccionado en el exterior, algo que genera que muchos se queden en el club a verlo porque tienen poco tiempo de regresar a sus casas. Esta vez, se suma gran parte de la última fecha del Torneo 2021 de la AFA. De los siete partidos, cinco serán a las 17, el mismo horario en el que se dará el puntapié en la cancha del CASI. Más tarde, saldrán a la cancha River en Tucumán y Boca en la Bombonera.

CUBA y SIC lucharán por llegar a lo más alto en la cancha del CASI, en la final del Top 12 de la URBA Ignacio Sánchez - LA NACION

“Para la URBA estar jugando la final en esta fecha se debe a que fue un año extraordinario por la pandemia. La competencia comenzó a mediados de año y tuvimos que acomodar un campeonato en cinco meses con el mejor formato posible. Generalmente los campeonatos terminan en los primeros días de noviembre”, explicó Santiago Marotta, presidente de la entidad que nuclea a los principales clubes del AMBA y algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires.

“Sabíamos desde hace unos meses que la final coincidía con la del Abierto de Polo, pero entendíamos que eso no era un problema”, continuó el titular de la URBA. Asimismo, confesó: “La Municipalidad de San Isidro no nos planteó ninguna objeción respecto a que también coincidía con el Pellegrini, que se corre a unas cuadras del CASI. Creo que todos entendemos que cada uno tuvo que acomodarse como pudo a un calendario muy acotado”.

Al turf no lo alteró este año la pandemia. “Como propuesta deportiva al aire libre nos parece buenísimo que la gente pueda elegir entre varias opciones de primer nivel, pero creemos que son públicos distintos. Tal vez haya un nexo entre el turf y el polo, pero es para un grupo reducido. El caudal de aficionados que puede recibir el hipódromo de San Isidro es mucho mayor al que puede ir a ver la final del Abierto a Palermo o entrar en la cancha del CASI”, comentó Juan Cruz Ramallo, presidente de la Comisión de Carreras del Jockey Club.

San Isidro convoca para el Carlos Pellegrini, este sábado a las 19.35, en su pista de césped Carlos Lares - LA NACION

“Creo que entre el polo y el turf se pueden sacar algo, pero muy poco, porque de todas maneras hay que tener en consideración las posibilidades y los costos. De hecho, no podrían entrar ni al polo ni al rugby ni al hipódromo si todos los que quisieran ir fueran, no habría posibilidad”, analizó Ramallo, y citó un ejemplo de la complejidad para la organización más allá de hacerse con bastante anticipación: “Respetando el aforo que hay que cumplir, ya tenemos hace dos semanas vendido todo lo que son las mesas de la tribuna Oficial y la carpa que va a estar en el sector del disco. Quisimos sumar más, pero nos encontramos que no se consiguen carpas ni mozos para ampliar la propuesta gastronómica, por ejemplo. Llega fin de año y se juntan todas las fiestas, no sólo las deportivas”.

En rigor, la fecha de este Carlos Pellegrini se conoce desde los últimos días de 2020. “Seguramente haya mucha gente que no lo sepa, pero el turf se maneja con un calendario que se presenta un año antes con días fijos y la Cuádruple Corona demanda ciertos tiempos para correrla. Pero, además, para nosotros no se termina todo acá como puede suceder en la final de un campeonato. El turf en la Argentina corre todo el año, es un evento de 365 días. Pasa el Pellegrini y ya tenemos en pensar en la jornada del miércoles, y después las que siguen”, contextualiza el directivo, para quien esta vez la carrera tendrá un condimento extra, pues comparte con cinco amigos la propiedad del potrillo Il Divo, uno de los 19 participantes, una lista que incluye a dos uruguayos que viajaron este domingo.

“El horario de las 19.35 es inamovible. De hecho, tenemos transmisión por la TV Pública y va en directo a Francia. Sabemos que tenemos la mejor oferta que podemos hacer, con buenas clásicos y casi todos los mejores caballos que hay en actividad, y que mucha gente va a venir al hipódromo y muchos más van a seguir la reunión por las agencias o por YouTube, como ocurre en los 10 días que organizamos carreras cada mes”, sostiene Juan Cruz.

Adolfo Cambiaso y sus sobrinos Barto Castagnola y Camilo Castagnola estarán en la definición del Abierto de Palermo Archivo

No obstante, con miras a 2022 se analizó no coincidir con la final de polo. “Es algo que se ha conversado varias veces, pero no siempre que se intenta se puede hacer. Por un lado, porque todos queremos aprovechar los primeros días del mes, que es donde hay más plata disponible, y por otro, porque ha habido años en los que programamos diferentes días la final del Abierto y el Pellegrini, pero por las lluvias se retrasó el torneo e igual coincidimos. Muchas veces lo climático nos excede, porque el turf no modifica las fechas por lluvias, pero para el año próximo está hablado”, completó.

Delfín Uranga, presidente de la Asociación Argentina de Polo (AAP), da fe de esas charlas y brindó más detalles, de lo propio y del conjunto. “Hay una dinámica muy puntual post pandemia. El torneo de URBA no termina en esta época, por ejemplo, y no sabíamos cómo se iba a armar este fin de semana. Pero tenemos bastante charla con la gente de la hípica en conjunto, por medio de CAMINE [Cámara de la Industria Nacional Equina], y en 2022 tendremos fechas diferentes. El Pellegrini va a ser el 17 de diciembre y nosotros tenemos que ver qué haremos. Nos complica el Mundial de fútbol de Qatar”, confió.

“Podríamos ir al 3 de diciembre, en simultaneidad con los octavos de final. Los cuartos serán el 9 y el 10 y los turnos de los partidos se anuncian para las 12 y las 16, y estamos pensando si movernos a viernes y sábado con el Abierto. Habrá que evaluarlo. La dirigencia del turf tiene definido no mover del sábado 17 el Pellegrini ni aunque ese día se jugara la final del Mundial”, agregó. La definición en Qatar, de todos modos, será el domingo 18, en el mediodía argentino.

La final del Abierto de Palermo es un evento para disfrutar más allá de los ocho chuckers

Polo y turf tienen al caballo como denominador común y proyectan juntos. “Con la hípica vamos a hacer la Semana Ecuestre a partir de 2023, con actividades como visitas cruzadas a haras”, anticipó Uranga, y toma la situación como un posible punto de partida para profundizar en el tema del calendario. “Por la relación que tenemos con la Secretaría de Deportes, perfectamente podríamos coordinar agendas. Nos falta sentarnos a hablar con todos para que no haya ninguna superposición”, dijo.

Por otro lado, “ninguna empresa auspiciante se comunicó para plantear algo sobre la simultaneidad de acontecimientos”, dijo el titular de la AAP, en un punto clave que este año tampoco incidió en el Pellegrini. “Tenemos 18 sponsors. Te diría con seguridad que en cantidad nunca tuvimos tantos”, sumó Ramallo. Todo está puesto sobre una balanza en la que, este sábado, no caben tantos acontecimientos.