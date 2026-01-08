Ignacio Espínola Serial: el Olimpia de Plata y una proyección que ilusiona al taekwondo argentino

Con apenas 17 años, Ignacio Espínola Serial atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. En los últimos días de diciembre recibió el Olimpia de Plata en taekwondo en La Usina del Arte, donde estuvo entre muchos de los deportistas más destacados del país durante el año. En gran parte, gracias a haberse consagrado en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Lejos de dejarse llevar por el impacto del galardón y por la noche en que compartió figuración con Ángel Di María y Agustín Canapino, entre otros, el sobrino del regatista Carlos ‘Camau’ Espínola, ganador de cuatro medallas olímpicas, no toma la estatuilla como un lauro consagratorio, sino como un reconocimiento a un lapso determinado de su trayectoria. “El Olimpia premia al mejor deportista de cada disciplina en un año. En mi cabeza es bueno, tuve un buen año, pero no implica que vaya a seguir ganando”, expresa para LA NACION.

Con apenas 17 años consiguió un Olimpia de Plata, el de taekwondo, que le fue entregado a fines de diciembre en La Usina del Arte. Manuel Cortina - LA NACION

El taekwondo es su presente y allí está depositado su anhelo de tener una participación olímpica, con Los Ángeles 2028 como su norte. Pero Ignacio practicó múltiples disciplinas desde muy chico, entre ellas, natación, básquetbol, rugby, tenis, vela (Optimist, Laser), windsurf e incluso ajedrez. Tuvo serias intenciones de hacer atletismo, pero desistió porque realizarlo en Corrientes se le tornaba complicado. Su deporte actual apareció como una actividad recreativa, hasta que su entrenador, Mauro Crismanich, le propuso competir en la modalidad de combate. “Probé y empecé a ir a torneos, cada uno más importante que el otro. Y terminé quedándome con esta modalidad”, cuenta sobre una decisión que marcó su carrera desde los 14 años.

El proceso de alto rendimiento llegó acompañado por exigencias. En ese sentido, Mauro y Sebastián Crismanich, el olímpico en taekwondo en Londres 2012, le plantearon objetivos, prioridades y renuncias. “Me explicaron qué iba a dejar de lado y cómo iba a ser mi vida en adelante”, recuerda. La decisión fue inmediata: aceptar el desafío.

De rojo, en pleno combate final de los Juegos Panamericanos; ahora tiene por delante los Juegos Sudamericanos de Santa Fe y el Panamericano de Río de Janeiro. Prensa COA

El vínculo con sus entrenadores es hoy muy estrecho. Y en consecuencia, también el convencimiento del camino elegido, que lo hace mentalizarse. Mauro ocupa un rol central en su formación diaria, y Sebastián aporta vivencias y visión. “Yo tomo toda la información, toda su experiencia. Lo que sea posible de ellos dos, lo absorbo y lo uso en mi beneficio”, resume.

Entre los cambios planteados para encarar su vida deportiva por entrenamientos y viajes para competir, acordó con su colegio un sistema especial para rendir sus exámenes al regresar. “La escuela es prioridad, porque es para el futuro”, le remarcaron desde el inicio. Ya con el secundario finalizado en el Instituto Kids School, de la capital de Corrientes, la idea de Ignacio es estudiar a distancia una carrera vinculada con la economía, como administración de empresas o gestión financiera, para así poder compatibilizar estudios y deporte.

Su calendario incluye dos grandes objetivos: los Juegos Sudamericanos en Santa Fe y el Panamericano Absoluto de Taekwondo en Río de Janeiro, Brasil. Más a largo plazo, el sueño es grande: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. “Es mi objetivo principal, pero no lo pienso tanto”, reconoce, enfocado en cada etapa del proceso clasificatorio.

La alegría de la medalla dorada juvenil en Paraguay, el año pasado, se mezcla con la esperanza de la participación olímpica en Los Ángeles 2028. Prensa COA

Más allá de su presente en el taekwondo, Ignacio tiene un fuerte lazo con el fútbol. Se desprendió del mandato de ser hincha de Boca para fanatizarse por Lanús, gracias a que José ‘Pepe’ Sand, histórico goleador e ídolo granate, es su tío por parte de su mamá, Marianela. “Siempre que juego al fútbol, ante mis compañeros presumo de eso y les pregunto «¿cuántos goles tiene tu tío?»”, bromea Ignacio, que atesora un par de camisetas de Sand y celebró eufóricamente la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana, definida unas semanas antes que su Olimpia de Plata.

Centrado, con la mirada puesta en lo que viene, sin saltearse pasos, Ignacio Espínola transita un camino exigente para construir una carrera que recién comienza, pero que ya ha dado muestras de su potencial.