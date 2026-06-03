Tim Payne se encontró con el argentino que le cambió la vida pero tuvo un imprevisto

Tim Payne se encontró con el argentino que le cambió la vida luego de ayudarlo a crecer en Instagram desde los poco menos de 5000 seguidores hasta los 4.8 millones de followers. Así, al pasar de ser un completo desconocido a una de las figuras del Mundial 2026, recibió a @elscarso en el predio de la selección de Nueva Zelanda en Miami y compartieron un momento muy esperado en redes.

Su cara a cara fue filmado por completo y realizaron una publicación compartida. Además, junto con el video, Tim Payne escribió: “La última semana fue una locura, pero gracias a @elscarso por todo lo que ha hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés. Fue un placer conocerte en persona hoy, amigo”. Con estas palabras, evidenció su cariño genuino luego de quedar en el foco de los portales durante varios días.

Tim Payne realizó una publicación en conjunto con el influencer argentino y la cuenta de su selección Captura Instagram (@timpayne__)

El idioma, una barrera divertida

La conversación comenzó con un intercambio de inglés y español, donde el neozelandés aseguró que habla “poquito” de nuestro idioma. Tras esta breve introducción, el influencer llamó a un traductor que llevó al predio para que la conversación pueda fluir. “Es una locura, gracias por todo. No sabía qué sentir cuando empezaron a subir mis seguidores, fue muy raro. Todavía lo estoy procesando, pero es increíble y te agradezco que hayas hecho eso por mí”, expresó Payne en un primer lugar.

Al momento de mencionar cómo comenzó todo, el lateral derecho de Nueva Zelanda dijo: “Recuerdo que me etiquetó en la publicación, lo vi y a la mañana siguiente no podía entender qué había pasado. ¡Y no dejó de subir nunca!”. Incluso, al final del video se pudo observar que se tomaron una selfie con cinco copas, para anticiparse al festejo por los cinco millones de seguidores que llegarán más temprano que tarde.

Tim Payne está a menos de 200.000 seguidores de llegar a los 5.000.000, una cifra impensada apenas una semana atrás Captura Instagram (@timpayne__)

Luego, le preguntó por sus expectativas de cara al Mundial 2026 y hubo una especie de malentendido, ya que Tim Payne comprendió que le consultaba a partir de su fama. “Esto pone el foco sobre mí y sobre Nueva Zelanda, lo cual es bueno, pero yo voy a intentar no cambiar lo que hago, que es jugar al fútbol”, aseguró. Además, entre risas, el jugador le preguntó al influencer “¿Por qué yo?”.

Por otro lado, Payne lo felicitó por haber llegado al millón de seguidores en Instagram y agregó: “Es bueno ver que funciona para ambos, y ojalá que puedas crecer mucho más”. Ya cerca del final del encuentro, el youtuber lo invitó a Argentina y le dijo que él tiene que ir a Nueva Zelanda en algún momento, mientras que como forma de agradecimiento, Tim Payne le regaló su camiseta y la firmó. “Nos vamos a ver pronto seguramente”, concluyó el jugador.