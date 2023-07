“¿Te irías a vivir a Uruguay?”: Oscar Ruggeri elogió al país vecino y no dudó en responder

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, contestó este jueves ante la pregunta del periodista Mariano Closs si viviría en Uruguay, luego de referirse a las lluvias que azotan por estas horas al país vecino, y que el exfutbolista celebró, en función de sus efectos agrícolas.

En el pase de programas con F12, Ruggeri se dirigió a Closs, conductor de aquel ciclo, y dijo: “Mariano, hay mucha agua. ¿Sabés qué pasó? Un ciclón en el sur de Brasil por toda la humedad que hay, trajo toda esta tormenta. Nos salvamos del ciclón. No va a haber tormentas de vientos muy fuertes. Pero gracias a Dios, le está lloviendo a Uruguay, que necesita... Luis (Lacalle Pou) necesita que llueva mucho en Uruguay”.

Sorprendido, el periodista Nicolás Distasio le preguntó a Ruggeri a quién se refería por su nombre de pila, duda que le fue evacuada por Closs, que le aclaró que se trataba del presidente del país vecino. “Quiero que se llene de agua Uruguay. Hay que estar contentos por los uruguayos”, reforzó el exdefensor de la selección argentina.

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay

Unos instantes después, a modo de broma, Closs chicaneó a Ruggeri y le dijo: “Está claro que en el verano abandona Mar del Plata. Se acomodó el diciembre, enero...”, en relación al exclusivo balneario uruguayo de Punta del Este. Acto seguido, el Cabezón negó tajantemente que renuncie a La Feliz por Uruguay. “No, señor. No, Mariano. Mar del Plata no se abandona”.

Para seguir cizañándolo, el relator lo pinchó y le espetó: “Luis te está viendo en este momento, y dice: ‘A Oscar vamos a reservarle una buena suite’”. Firme en su postura, el exfutbolista de Boca Juniors, River Plate y San Lorenzo conformó al primer mandatario de Uruguay y al periodista, con un comentario componedor: “Luis, le mando saludos, y le deseo lo mejor a ese Presidente. Capo total”.

Oscar Ruggeri dijo que no se iría a Uruguay porque en la Argentina está su familia, pero advirtió: "Si me empujan...". Instagram: @ruggeri86oficial

Consciente de la recurrente predisposición de Ruggeri para hablar de política, el narrador de fútbol le hizo una contundente consulta a su compañero de trabajo: “¿Usted se iría a vivir al Uruguay?”. Serio, y sin titubear, Ruggeri profundizó en el tema y respondió con una chicana que lleva su firma: “Hoy, no; hoy, estoy bien en mi casa, tengo mis nietos ahí cerquita, pero si me empujan, me empujan, me empujan... me voy”.

Luego, Ruggeri definió a Uruguay como “un extraordinario país”, y citó a sus amigos orientales: “Tengo muchos uruguayos a las que quiero mucho, con los que hemos jugado tanto tiempo juntos, como el goleador Antonio Alzamendi, (Nelson) Gutiérrez, Enzo (Francescoli), Rubén Navarro, Saralegui, Villasan, Fernando Morena, con Ariel Krasouski...”.

El asado que compartieron Ruggeri y Lacalle Pou

En febrero de 2023, en el programa F90, Oscar reveló detalles de su encuentro con el primer mandatario del Partido Blanco, y sorprendió a sus compañeros con un detalle: “Fuimos a comer. Éramos seis. El presi hacía el asadito. Te cortaba todos los pedacitos, y vas comiendo, y todos pican. El asado que hizo el presidente...”, lo destacó.

Además, contó de qué equipo es hincha Lacalle Pou: “El presidente es de Boston River. Los hijos, fanáticos. Va a la cancha, se sienta en la popular y se mira el partido. ¡El presidente!”, exclamó.

