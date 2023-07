“Siempre me gustó”: la enfática defensa de Oscar Ruggeri de un futbolista de Boca

escuchar

El columnista de Equipo F (ESPN), Oscar Ruggeri, analizó este lunes por la noche el rendimiento de Boca Juniors y defendió, especialmente, a un futbolista del conjunto xeneize, que ante Huracán, por la 24° jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), mostró un buen rendimiento.

Se trata del delantero santafesino Luis Vázquez, quien marcó el único tanto del club de la Ribera en el triunfo frente al Globo por la mínima diferencia. “A mí me gustó, eh”, resaltó el periodista Chavo Fucks, respecto del nivel mostrado por el jugador en dicho encuentro. “Hoy jugó de nueve. Son esas chances que tenés que tener clarita y meterlas”, añadió Mariano Closs, con respecto a la eficacia del centro atacante. Allí, Ruggeri remarcó: “Siempre, más allá del bajón que tuvo, me gustó”.

En otro orden, los periodistas de Equipo F puntualizaron en una declaración que hizo Almirón después del partido frente a Huracán. El entrenador confesó que la prioridad es que su equipo pueda “salir jugando” y “tener la pelota”. En efecto, Boca es el equipo con mayor posesión del balón en el presente torneo.

Sobre ese dato, Ruggeri añadió un concepto, al preguntarse “dónde” en el campo de juego es que Boca hace circular la pelota. “¿Y dónde? Si la agarra el central; se la da al central, que se la da al lateral; el lateral se la da al arquero, el arquero se la da al otro lateral; está bárbaro, la tocaste 200 veces”, sentenció, irónicamente. “Pero eso no hace el Boca de Almirón”, lo corrigió Luciana Rubinska.

Luis Vázquez, que atravesaba una racha de 312 días sin convertir, volvió a festejar con un doblete ante Monagas, por la Copa Libertadores JUAN MABROMATA - AFP

Luego, Ruggeri recordó que Almirón “siempre tuvo esa idea” de juego, y evocó el caso de Lanús. Sin embargo, cuestionó ese esquema y señaló los riesgos que puede tener el equipo azul y oro frente a oponentes de mayor jerarquía. “A mí no me vengan con estos partidos (por el encuentro que disputó frente a Huracán). Hay rivales que te van a ir a presionar de una manera. River, por ejemplo, te pega una presión. Hay que jugar, eh. Hay que salir jugando con ese River que se te va encima y no te deja y te hace tirar pelotas para cualquier lado. Ahora, si tenés rivales que van a la cancha de Boca y se te acomodan ahí, la vas a tener un montón, y sí, pero ahora, ¿qué creaste teniendo la pelota 70 minutos? ¿Creaste situaciones de gol?”, se preguntó.

Asimismo, confesó que no le “cierra” el presente de Boca. “Yo lo que quisiera saber es el equipo de Almirón. Recuperándolos, tenés a los jugadores. ¿Cuál es el equipo que va a competir, que tiene Almirón en la cabeza hoy? Suponete que no le llegue gente, jugadores. Por ejemplo, ¿Advíncula de qué juega?”.

El día que Ruggeri pidió a Luis Vázquez para la selección argentina

Ésta no es la primera vez que el exdefensor de la selección argentina elogia a Vázquez. En marzo de 2022, por ejemplo, aseguró que “El 38″ debía tener la oportunidad de jugar en el combinado nacional. “A mí me gustaría que hubiesen llamado al pibe”, indicó.

En aquel momento, Oscar destacó que, a pesar de ser “grandote”, “se mueve muy bien” en el frente de ataque, es “rápido”, “no se te queda instalado ahí parado”.

