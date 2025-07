Tenis de mesa en Buenos Aires: el WTT Contender se desarrolla en Parque Roca hasta el domingo

Una cita de elite. El mejor tenis de mesa del mundo desembarcó en Buenos Aires. El WTT Contender 2025 es el torneo argentino del circuito internacional, que reúne a las máximas figuras del ranking y a los mejores exponentes nacionales, comenzó este martes en el pabellón América del Parque Olímpico, de Parque Roca, y tendrá su desenlace el domingo próximo.

Esta es la segunda vez en la historia que la Argentina recibe un torneo del circuito mundial de la World Table Tennis (WTT), organización creada por la Federación Internacional (ITTF). El antecedente inmediato es de 2024, cuando se llevó a cabo en Mendoza. En esta ocasión se eligió Buenos Aires por los aficionados a la actividad que hay en la región. La competencia repartirá en total 100 mil dólares entre los participantes.

El WTT Contender Buenos Aires 2025 es la segunda escala de la gira continental de la WTT Series, después del US Smash, de Las Vegas, y antes del Star Contender, de Foz do Iguaçu, y cuenta con jugadores de elite, como Hugo Calderano, el número 3 del ranking global. El brasileño hizo historia al convertirse en el primer jugador no asiático ni europeo en ganar la Copa del Mundo de tenis de mesa, en abril de 2025, derrotando a los mejores jugadores del planeta, incluidos el número 1, el chino Lin Shidong; el número 2, su compatriota Wang Chuqin, y el número 3, el japonés Tomokazu Harimoto.

Hugo Calderano vs. Lin Shidong

Calderano, flamante campeón de la Copa Mundial ITTF Macao 2025, tiene el gran objetivo de reponerse de la frustración que implicó perderse el US Smash por una cuestión de visado. Se enfrentará con, entre otros, el surcoreano Oh Jungsung y el japonés Hiroto Shinozuka.

La presencia argentina

La Argentina, que está en el puesto 33 del ranking mundial por equipos y en el top 3 de Sudamérica, estará representada por Horacio Cifuentes, participante olímpico en Tokio 2020 y el único argentino entre los 75 mejores del mundo. El platense, de 27 años, jugará directamente el cuadro principal de individuales y en dobles defenderá el título de campeón que logró en Mendoza en 2024, ganado junto a Santiago Lorenzo, 125º del mundo y olímpico en París 2024. Lorenzo también formará parte del cuadro principal de individuales.

Horacio Cifuentes, representante olímpico en Tokio 2020 y el único argentino entre los 75 mejores del mundo Archivo / Prensa WTT

Entre las mujeres se destaca las presencias de la jugadora chaqueña Ana Codina, la única argentina entre las mejores 150 del planeta, y la porteña Candela Molero, reciente bicampeona en el 70º Campeonato Argentino, que contó con más de mil jugadores de todo el país entre todas las categorías.

Horacio Cifuientes vs. Yuta Tanaka

La tarea para las argentinas no será nada sencilla, ya que en esta cita estarán la japonesa Miwa Harimoto, número 6 del mundo; su compatriota Satsuki Odo, la taiwanesa Cheng I-Ching, la brasileña Bruna Takahashi y la japonesa Miyu Nagasaki.