El Abierto de Australia, uno de los cuatro torneos de Grand Slam del circuito de tenis, se encuentra en duda para 2021. Está programado para disputarse desde el 18 de enero próximo, pero solamente se realizará si se llega a un acuerdo con las autoridades locales para permitir que los jugadores extranjeros se entrenen mientras realizan la cuarentena en Melbourne, comunicó el director del certamen, Craig Tiley. Esa ciudad permanece "cerrada" después de un segundo aumento en los casos de coronavirus y todos los que lleguen a Australia deberán estar en cuarentena durante 14 días en un hotel a su cargo.

Tiley confía en que el certamen seguirá adelante, pero admitió que la Copa ATP y los torneos de preparación para el primer grande del año podrían mudarse a Melbourne si las fronteras entre los estados de Australia permanecen cerradas debido a la pandemia. "Si un jugador tiene que estar en cuarentena y estar atrapado en un hotel durante dos semanas antes de la temporada, eso no sucederá. No se puede pedir a los jugadores que se pongan en cuarentena durante dos semanas y luego salir y estar listos para jugar un Grand Slam", expresó Tiley a Australian Associated Press.

Tiley, que también es director ejecutivo de Tennis Australia, dijo que realizar la ATP Cup [el flamante certamen por países que debutó a principios de este año] en tres ciudades sería imposible si las fronteras estatales permanecieran cerradas y espera que la mejora de las condiciones de salud lleve a una relajación. "Estamos llegando al momento decisivo. Necesitamos compromisos de los gobiernos y los funcionarios de salud. Necesitamos saber en las próximas dos semanas, tal vez un mes, que esto es lo que puede suceder: las fronteras se abrirán y luego podremos tener un evento en varias ciudades. Si no podemos tener un evento en varias ciudades, tenemos que reconsiderar todo", reconoció el directivo.

Los jugadores que tienen previsto actuar en la gira australiana ya saben que deberán viajar aproximadamente el 15 de diciembre a Oceanía, cuando por lo general lo hacen durante los primeros días de enero. Tiley desea obtener flexibilidad de las autoridades: "Aceptamos completamente que todos los que vienen del extranjero deban tener dos semanas en cuarentena. Pero lo que estamos negociando, o sobre lo que estamos tratando de llegar a un acuerdo, es que establezcamos un entorno de cuarentena donde puedan entrenarse e ir entre el hotel y las canchas en esas dos semanas".

En agosto pasado, las autoridades del Abierto de Australia comunicaron que estaban dispuestos a reducir la capacidad del público en el Melbourne Park a un 50%, pero con el avance del coronavirus y las complicaciones sanitarias de Melbourne anunciaron que achicarían hasta un 25%.

