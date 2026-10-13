Alexander Zverev eludió abandonar, venció a Alexander Bublik y quiere tomar la responsabilidad del N° 1

“Tuve algunos problemas físicos y quizás estuve más lento. Por desgracia, un tobillo volvió a darme problemas, pero estoy contento de haber avanzado”, manifestó este martes el tenista Alexander Zverev, sin dar más detalles de su malestar, luego de su victoria por 7-6 (8-6), 4-6 y 7-6 (7-1) sobre el kazajo Alexander Bublik al cabo de dos horas y 41 minutos de su octavo de final del Masters 1000 de Shanghái, en el que tuvo que sobreponerse al dolor.

“Empecé a sentir malestar en el tobillo en el último partido. En el calentamiento [de este martes] estaba bien. Al principio, en el primer set, también, me sentía bien. Pero cuanto más se alargaba el partido, a mitad del segundo set, empezó a ponerse peor”, explicó el alemán, un día después de conocerse que será el número 1 del mundo este año, por la derrota del español Carlos Alcaraz (3°) en el mismo torneo y la lesión que mantiene fuera de las canchas al italiano Jannik Sinner (1°).

"No quiero retirarme sin razones serias", advirtió Zverev, cuyo único abandono fue en una semifinal de Roland Garros de 2022, cuando se le rompió un tobillo frente a Rafael Nadal. HECTOR RETAMAL - AFP

“Nunca me he retirado de un partido de tenis en mi vida, excepto en Roland Garros en 2022, cuando realmente no podía ni caminar. Hoy quería seguir. No quiero retirarme sin razones serias. Al final, luché y gané”, agregó Zverev después de ser consultado sobre las dudas de que siguiera en el juego, en medio de un intercambio de miradas con su equipo que parecía anticipar el final. “Era comprensible porque estoy jugando mucho tenis, lo cual es una buena señal porque eso implica que estoy jugando bien. Mi cuerpo está acusando el rigor”, contextualizó.

El germano de 29 años, actualmente número 2 del ranking, superará en la clasificación a Sinner tras la decisión del italiano de no volver a competir por el resto de 2026 para recuperarse de una lesión en una rodilla que le impide jugar desde que ganó Wimbledon, en julio pasado. Zverev admitió haber tenido “una sensación especial” en su primer compromiso sabiendo que su llegada a la cima estaba asegurada, la diferenció a lo que puede sentir por ganar un torneo y añadió que tiene “ganas” de asumir la responsabilidad que conllevará su nuevo estatus.

Sasha & Sascha is absolute cinema 🍿



Bublik broke a sweat to prevent a Zverev break!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/2btWQZkQzX — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2026

No obstante, mencionó que “la verdadera emoción llegará cuando vea el número 1 junto a mi nombre. Por ahora, sigo siendo el número 2, y si me aseguré el 1 es porque, por desgracia, Jannik está lesionado... Pero está claro que será un momento especial”. En rigor, deberá esperar al menos hasta principios de noviembre para superar oficialmente al italiano en la clasificación.

Consumados sacadores, Zverev y Bublik apenas tuvieron problemas para mantener cada uno su servicio en el primer set, que se resolvió en favor del alemán en el tie break después de que el kazajo desaprovechara tres oportunidades que podían ponerlo en ventaja en el marcador. Bublik lideró por 20-15 en aces, pero también cometió ocho dobles faltas, frente a una de Zverev, que cerró la batalla con un saque ganador en un desempate mucho más cómodo que el primero, antes de un festejo mesurado.

QUARTER-FINAL NO. 120 🤯



The soon-to-be World. No. 1 enters the last 8 in Shanghai after a 7-6 4-6 7-6 win over Bublik!@AlexZverev #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/C6G9LuCIA9 — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2026

El rival de Zverev en los cuartos de final será el australiano y noveno favorito Alex de Miñaur, que ganó los dos últimos enfrentamientos entre ellos, por la Copa Laver. En Shanghái, De Miñaur venció por 6-3 y 6-4 al ruso Karen Khachanov.

Otros ganadores de la jornada fueron el francés Arthur Gea (56°), que superó al checo Jakub Mensik (15°) por 7-6 (7-4) y 6-4, y el español Alejandro Davidovich Fokina (25°), que reaccionó y eliminó al polaco Hubert Hurkacz por 1-6, 6-3 y 7-6 (8-6).