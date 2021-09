Andy Murray reclamó que se aproveche el fenómeno Emma Raducanu en Gran Bretaña y que no la atosiguen de consejos

El británico Andy Murray fue durante mucho tiempo, sin dudas, uno de los deportistas de elite que más presiones debió tolerar en su país. Cuando el tenista escocés ganó el título en Wimbledon 2013 y cortó una racha de 77 años sin un campeón individual local en el All England, logró desahogarse. Durante ese período recibió severas críticas y hasta burlas, pese a ser uno de los mejores jugadores de tenis del mundo, uno de los fantásticos del Big 4. Murray, perspicaz y equilibrado como pocos, celebró la explosión de su compatriota Emma Raducanu (campeona del US Open con apenas 18 años), pidió que se aproveche el contagio que generó, pero reclamó que no se la presione.

Durante su presencia en Metz, Francia, para participar del ATP 250 de esa ciudad, Murray (actual 113° del mundo; recibió un wild card) expresó que el título de Raducanu (la tenista que conocían pocos y de pronto se transformó en un boom millonario) en Flushing Meadows 44 años después del éxito de otra británica como Virginia Wade en Wimbledon es una oportunidad “para hacer crecer” el tenis en el Reino Unido y que no se debe dejar pasar semejante suceso.

El británico Andy Murray celebró la explosión de su compatriota Emma Raducanu, ganadora del último US Open. ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“En el lado de los hombres, fueron 77 años de espera para que alguien ganara un Grand Sslam y, en el circuito femenino, han pasado 44 años para un país que alberga el torneo de tenis más grande del mundo [Wimbledon] y no carece de dinero. Debería ser una oportunidad para tratar de asegurarse de que no sea otra gran espera nuevamente. Deben intentar aprovechar la oportunidad”, opinó Murray, número 1 en 2016 y doble campeón olímpico (en Londres 2012 y Río 2016).

Murray le pidió a a la Lawn Tennis Association (la asociación británica de tenis), que está presionando al gobierno para que brinde más apoyo al deporte, a hacerlo más inclusivo y accesible para erradicar la percepción de que es un juego sólo para adinerados. “Una de las imágenes que tuvo el tenis a lo largo de los años ha sido que no es lo suficientemente accesible, creo. Si tu imagen es esa, que es el deporte de una persona rica y que es demasiado caro de jugar, estoy seguro de que eso puede desanimar a la gente, tal vez a los padres también para que sus hijos lo practiquen”, analizó Murray.

La adolescente británica Emma Raducanu con el trofeo de campeona del US Open.

Murray dijo estar dispuesto de darle a Raducanu todos los consejos que necesite, pero únicamente cuando se los pida. Su experiencia en el pasado lo hizo ver la situación desde otro escenario. “Nunca me gustó mucho cuando todos los ex tenistas británicos siempre estaban opinando después de cada victoria y derrota sobre lo que debería estar haciendo, lo que no debería estar haciendo , y muchos de ellos también dando consejos. Lo encontré increíblemente irritante. No quiero ser esa persona”, reconoció el dos veces ganador de Wimbledon (además de 2013, en 2016).

“Lo que Emma ha logrado es increíble y espero que continúe haciendo cosas más asombrosas en el deporte, y si alguna vez quiere hablar, o con su familia, obviamente yo siempre estaría ahí al teléfono -añadió Murray, campeón del Abierto de los Estados Unidos en 2012-. Pero no quiero ser ese tipo después de cada derrota o victoria simplemente metiéndome y dando mi opinión sobre lo que debería o no debería hacer de manera diferente, porque no es útil”.

El británico, ex número 1 del mundo y actualmente en el puesto 113° del ranking, debutó en Metz con una victoria sobre el francés Ugo Humbert por 4-6, 6-3 y 6-2. En la segunda rueda del ATP galo se medirá con el canadiense Vasek Pospisil.