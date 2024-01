escuchar

Naomi Osaka bien podría resumir la descripción gráfica de la frase que asegura: “Año nuevo, vida nueva”. Sucede que la tenista japonesa volvió a los courts después de haber sido madre y debutó con un triunfo sobre la alemana Tamara Korpatsch en el torneo ATP de Brisbane.

En su primer partido oficial desde septiembre de 2022, la nipona, que atesora cuatro majors, perdió su saque cuando estaba match point y necesitó tres más para decantar el tie break de su lado e imponerse por 6-3 y 7-6 (9). “De vuelta a eso”, escribió en su Instagram tras la victoria. En la foto se la ve de espaldas, sacando.

Fue un 2023 muy intenso para ella. No disputó el Abierto de Australia del año pasado y más tarde reveló que estaba embarazada. Ella y su pareja, el rapero Cordae, fueron padres de Shai en julio, en Los Ángeles. “Es un gran cambio de la noche a la mañana”, dijo la exnúmero 1 del mundo acerca de su regreso al circuito como madre. “Me gusta mucho porque siento que de algún modo Shai me ayudó a crecer mucho y muy rápido”.

“Fuera de la pista soy más consciente de la gente y la aprecio mucho más, incluso a mis rivales y todo eso”, se sinceró. “En la cancha, me está ayudando a ser más fuerte y a estar más presente en el momento”.

El lunes, cada vez que perdía una oportunidad de sellar su triunfo, se recomponía y se centraba en tener otra oportunidad. “Estuve súper nerviosa todo el tiempo”, reconoció Osaka. “Una parte de mi sentía que Shai me estaba mirando. Quería dar lo mejor por ella”.

Hasta hoy, Osaka no había jugado a nivel profesional desde que había perdido en al primera ronda del Abierto de Estados Unidos en 2022. Entonces, se despidió del US Open luego de caer ante Danielle Collins, finalista en el Open de Australia de esa temporada, por 7-6 y 6-3. Una vez concluido el encuentro y antes de abandonar la pista, se pudo ver a la tenista japonesa sacar el móvil y hacer una foto a la cancha en el Arthur Ashe. “Estaba muy bonita y quise hacer la foto, quería recordarla así”, comentó en rueda de prensa al ser cuestionada si había algún otro motivo para que hiciera esa fotografía.

“Ahora mismo necesito relajarme un poco, tomarme unos días libres, porque en mi cabeza hay mucho caos. Mi mayor deseo es poder jugar con continuidad sin que me duela la espalda”, había dicho.

Esa postura había desatado un sinfín de rumores sobre su futuro, algo que quedó más evidente cuando confirmó que no formaría parte del circuito en 2023 y meses después anunció que estaba embarazada.

La importancia de la salud mental

Osaka habló en varias ocasiones sobre los problemas de salud mental (reconoció sentir ansiedad y depresión por su introvertida personalidad) y todo el año pasado estuvo afuera de los diez primeros puestos..., cuando se había convertido en una de las raquetas más poderosas del tour. Había ganado sólo un partido desde mayo de 2022 y encadenó derrotas en las primeras rondas de sus últimos tres certámenes, incluyendo el US Open. A comienzos de 2023 publicó fotografías en redes sociales de un viaje que hizo a Europa acompañada de su novio, el rapero estadounidense Cordae, pero no hizo comunicaciones vinculadas al tenis. Algunos empezaron a temer por la continuidad de su carrera.

Sin embargo, el 11 de enero del año pasado hizo pública la gran noticia: “No puedo esperar a volver a la cancha, pero aquí hay una pequeña actualización de vida para 2023″. En el posteo en Instagram se veía la inconfundible imagen de una ecografía. Así anunció su embarazo.

En varias oportunidades la tenista asiática advirtió que necesitaba tiempo para trabajar en su salud mental por el alto nivel de estrés que sufría. En Roland Garros 2021 se negó a asistir a las conferencias de prensa al comentar que el formato de preguntas y respuestas era demasiado intrusivo, especialmente después de las derrotas. Y tiempo después, nuevamente ante la prensa, muchas de sus conferencias terminaron antes de lo previsto porque se quebró delante de los micrófonos. “Básicamente, me siento como si hubiera llegado a un momento en que trato de definir qué quiero hacer”, había comentado.

Paralelamente, su enorme exposición no va de la mano con su timidez. Osaka llegó a ser la deportista con mayor apoyo de los patrocinadores. Según un informe de Forbes de diciembre 2022, con US$ 51,1 millones en ganancias, ocupaba el primer lugar por tercer año consecutivo, seguida de Serena Williams (ya retirada) con US$ 41,3 millones.

Osaka, en los últimos tiempos, se mantuvo más ocupada como empresaria que como tenista, ya que cofundó una línea de productos para el cuidado de la piel, una productora y una agencia de representación y hasta invirtió en un equipo de pickleball, un nuevo deporte que combina elementos del tenis convencional y el pádel.

En marzo de 2022, en el torneo de Indian Wells, Osaka vivió un muy mal momento al recibir insultos de un espectador desde las tribunas. La reacción de la espectadora la volvió a dejar en una posición muy sensible. Afectada, rompió en llanto y reclamó que alguien haga algo. Su juego ante la rusa Veronika Kudermetova no fue el mismo desde entonces y perdió por 6-0 y 6-4 en la segunda ronda del torneo. Osaka iba perdiendo en el primer set cuando una mujer en la platea exclamó: “Osaka, apestas”. La estrella japonesa se dirigió a la juez de silla para preguntar si se podía hacer algo. Pero la umpire le explicó que no sabía quién había sido y no podía hacer nada al respecto.

Este martes, en la segunda ronda de Brisbane se medirá a la también exnúmero uno Karolina Pliskova, que se coronó en este torneo en tres ocasiones. La lluvia persistente obligó a suspender los partidos en los courts al aire libre, concentrando la acción en la principal, que está cubierta.

El ATP de Brisbane es uno de los torneos clave de preparación para el Abierto de Australia, que comienza el 14 de enero en Melbourne.

LA NACION