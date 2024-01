escuchar

BRISBANE, Australia (AP) –Naomi Osaka, la cuatro veces campeona de Grand Slam, fue derrotada este miércoles por la checa Karolina Pliskova por 3-6, 7-6 (7-4) y 6-4, que es tricampeona del torneo del WTA 500 de Brisbane, uno de los certámenes preparatorios del Australian Open.

La ex N°1 del mundo quedó “decepcionada” después del tropiezo, pero aún no baja los brazos en su vuelta al circuito. “Aunque lo de hoy haya sido muy decepcionante, sé que si sigo entrenándome y esforzándome, al final llegaré donde quiero estar”, declaró Osaka.

La tenista japonesa Naomi Osaka reacciona tras ganar un punto ante la alemana Tamara Korpatsch en el torneo Brisbane International, en Brisbane, Australia, el 1 de enero de 2024. (AP Foto/Tertius Pickard) Tertius Pickard - AP

Sobre el partido, en el que sólo capturó dos de los 12 break-points, explicó: “Mis puntos de quiebre podrían haber sido mejores, pero creo que, aparte de eso, las dos jugamos muy bien”. Para Osaka la competencia en Brisbane va más allá de los resultados. Este torneo tuvo para la tenista japonesa otros significados: “Pisar la pista ya es una victoria personal, porque hace un par de semanas dudaba incluso de si podría jugar con todo el mundo”.

La tenista mantiene una mentalidad positiva y considera que su actuación en Brisbane la ayuda a seguir mejorando. “Supongo que estos dos partidos que he tenido me demuestran que lo estoy haciendo bien, y que este año va a ir a mejor para mí”, dijo Osaka.

Naomi Osaka, quien ostenta un par de títulos del Abierto de Australia y otros dos del Abierto de Estados Unidos, se llevó su primera victoria en un certamen de elite desde 2022 el lunes, cuando derrotó en sets seguidos a Tamara Korpatsch.

Luego de esa victoria, habló de su maternidad, ya que en julio pasado nació su hija Shai, fruto de su vínculo con el rapero Cordae. Afirmó que su mentalidad ha cambiado desde que se convirtió en madre, lo que le ha dado una mejor perspectiva del tenis.

Un encuentro de segunda ronda entre dos tenistas que han sido primeras del ranking aceleró el retorno y constituyó un indicio más claro de cómo marchan los preparativos de Osaka para el Abierto de Australia, que comienza el 14 de este mes en Melbourne.

Naomi Osaka posando en la habitación de su primer hijo.

“La semana ha sido definitivamente más corta de lo que yo hubiera querido”, reconoció Osaka en una conferencia de prensa. “En general, pienso que fue un gran partido. Me divertí mucho. He entrenado muy duro desde que di a luz. Necesito disfrutar estos momentos”, insistió la japonesa, que todavía no tiene ranking en su vuelta al tour.

Osaka ganó el primer set, pero Pliskova se recuperó y disparó 16 aces, y un total de 50 winners. Se salvó de 10 de 12 puntos de quiebre y salió airosa pese a sus 11 dobles faltas. “Vi las estadísticas después y mis puntos de quiebre podrían haber sido mejores. Pero también sabía que ella iba a jugar muy bien, cada vez que me ha tocado jugar contra ella han sido partidos de tres sets”, dijo la japonesa sobre el punto flojo en su traspié. Y amplió: “Estos dos partidos me han dado una medida de cómo estoy, y creo que las cosas están yendo bien”.

Naomi Osaka tras el nacimiento de su hija Shai

Pliskova, de 31 años, quien fuera finalista en Wimbledon y en el Abierto de Estados Unidos y que ahora ocupa el puesto 39°, jugaba por primera vez desde septiembre, después de que una lesión en la muñeca izquierda acortó su temporada 2023.

“Hay mucho por mejorar, pero es un buen comienzo”, dijo la jugadora checa, quien lució un vendaje en la muñeca y la mano izquierda para el partido inaugural del día en el Pat Rafter Arena. Su siguiente rival será la tercera favorita, la letona Jelena Ostapenko, quien venció a la italiana Camila Giorgi por 6-1 y 6-4.

La máxima favorita y campeona defensora del Abierto de Australia, la bielorrusa Aryna Sabalenka, venció por 6-3 y 6-0 a Lucia Bronzetti y se enfrentará a la china Zhu Li, ganadora sobre la estadounidense Danielle Collins por 1-6, 6-3 y 7-6 (9-7), en el duelo de octavos de final.

Naomi Osaka y Karolina Pliskova en el lanzamiento de la moneda.

En otros encuentros, la kazaja Elena Rybakina, segunda cabeza de serie y campeona de Wimbledon en 2022, venció por 6-4 y 6-1 a la australiana Olivia Gadecki y próximamente se enfrentará a la número 13, Elise Mertens, que venció a la campeona del Abierto de Estados Unidos de 2017, Sloane Stephens, por 2-6, 6-1. 6-3.

El próximo partido de Osaka será una exhibición en Melbourne en la Rod Laver Arena, la cancha principal del Abierto de Australia, a jugarse la próxima semana.

LA NACION