escuchar

Facundo Díaz Acosta provocó el primer gran cimbronazo de la 24a edición del ATP 250 de Buenos Aires. El zurdo, número 87° del ranking mundial, derrotó a Francisco Cerúndolo (22°; cuarto preclasificado) por 7-6 (7-3) y 6-0, en 1h38m, y avanzó a los cuartos de final de un ATP Tour por segunda vez (lo había logrado la semana pasada, en el Córdoba Open). Su próximo rival será el serbio Dusan Lajovic (58°), que en los 8vos de final venció a Alejandro Tabilo (Chile, 54°).

Díaz Acosta se lució en el court central del BALTC Argentina Open

El público que pobló las tribunas del court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club disfrutó de la personalidad y del alto nivel demostrado por Díaz Acosta, el jugador que impactó durante el angustiante encierro por la pandemia, en agosto de 2020, cuando se lo vio peloteando contra un colchón colocado en un espacio reducido de la entrada de su casa de La Lucila. Díaz Acosta registró un ace, cometió dos doble faltas, logró el 64% de primeros servicios, ganó el 63% de puntos con el primer saque (27 de 43) y el mismo porcentaje con el segundo (15 de 24). Además, le rompió el servicio al mayor de los hermanos Cerúndolo en cinco oportunidades.

Fran Cerúndolo, eliminado en su debut en el ATP de Buenos Aires Argentina Open

Sin embargo, el público que asistió a la Catedral del tenis nacional también quedó perplejo y decepcionado por el pobre nivel mostrado por Cerúndolo, el mejor argentino del ranking mundial. Francisco, que también había perdido la semana pasada en su debut en el Córdoba Open (ante el español Jaume Munar), se mostró inestable e irritable (hizo añicos una raqueta cuando perdió el saque en el primer game del segundo set).

Con dos victorias y seis derrotas, su arranque de temporada está muy lejos de las expectativas creadas. Llamó la atención que en el rincón en el que se ubicó su gente no estuvieran Kevin Konfederak y Nicolás Pastor, sus dos entrenadores. Franco Davín, que se sumó al equipo a fines del año pasado como una suerte de consultor, lo acompañaría en Indian Wells.

Así cerró el partido Díaz Acosta

¡TRIUNFO DE FACUNDO DÍAZ ACOSTA!



Batacazo en el duelo argentino de la jornada: Díaz Acosta dejó afuera a Francisco Cerúndolo (4° preclasificado) en la segunda ronda del Argentina Open por 7-6 y 6-0. pic.twitter.com/uWObOkgSM9 — TyC Sports (@TyCSports) February 14, 2024

Es totalmente inusual ver a Cerúndolo perdiendo un set por 6-0. La última -y única vez en un main draw de ATP- había sido en los octavos de final de Queen’s (sobre césped) 2018, cuando el británico Ryan Peniston triunfó por 6-0, 4-6 y 6-4.

“Sí, sí, me sorprendió un poco el segundo set. El primero no tanto. Él tenía más responsabilidad. Yo había arrancado muy bien, pero cometí algunos errores. En el segundo set arranqué muy bien también. Me sorprendió haber sacado tanta diferencia. Él se puso un poco más fastidioso, traté de no pensarlo tanto porque a veces te entran los nervios”, dijo Díaz Acosta, entrenado por Mariano Monachesi.

La celebración de Díaz Acosta en el ATP porteño Argentina Open

“Se podría decir que es el mejor momento de mi carrera. El ranking lo dice también, los resultados... Este año arranqué muy bien, en un torneo previo a Australia (Adelaida) pasé la qualy, en el Abierto de Australia perdí en cinco sets con (Taylor) Fritz, me vengo sintiendo muy bien, muy contento. Siempre uno quiere más y ojalá que este no sea el mejor momento de mi carrera y haya más. Terminé bien el año pasado, hice una buena pretemporada y tomé confianza para arranque esta temporada, me fui acomodando al nivel de esta categoría”, analizó Díaz Acosta.

Y continuó la evaluación de lo que vio en Cerúndolo: “Jugar contra rivales de mejor ranking hace que esté más concentrado. Fue un primer set bueno de los dos. Quizás él no viene con el mejor arranque del año, no haberse llevado el primer set lo frustró un poco, se notó su bajón anímico. Tenísticamente en el primer set lo hizo bien, es un jugadorazo. Imagino que es algo más anímico, de confianza. Lo que sentí es que en el segundo set yo me mantuve arriba, sostuve mi estado anímico y así hice la diferencia”.

¡TRIUNFAZO, FACU! 💪🏻



Facu Díaz Acosta 🇦🇷 consiguió la mejor victoria de su carrera la vencer a F. Cerúndolo 🇦🇷 por 7-6 (3) 6-0 y avanzó a 4tos. de final del #IEBMasArgOpen 🏆



📸 Sergio Llamera | IEB+ Argentina Open pic.twitter.com/yxWFhgRudN — IEB+ Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 14, 2024

“¿Qué cambié para tener este nivel? Estoy disfrutando más -reconoció-. Encaré la vida sin que todo sea tenis. Disfrutar un poco más de mi familia, de ver a mis amigos jugar al fútbol, de cualquier plan que no sea de tenis, salir algún viernes, tomar algo tranquilo. Esta pretemporada hicimos algo distinto en la preparación, como no darle tanto interés al tenis y sí prepararme más en lo físico. Porque si estás preparado del cuerpo la cabeza te aguanta más. Son cosas que van de la mano”.

Etcheverry, demoledor

Además de Facundo Díaz Acosta, otro nombre argentino confirmado en los cuartos de final del Argentina Open es el de Tomás Martín Etcheverry, luego de una victoria convincente sobre el colombiano Daniel Elahí Galán por 6-3 y 6-0. Ubicado en el puesto 27 del ranking mundial, el jugador de La Plata necesitó una hora y 22 minutos para doblegar a Galán (80°) en el partido que inauguró la jornada de octavos en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Etcheverry, de 24 años, se instaló nuevamente entre los ocho mejores del torneo como había hecho en 2023, y jugará su próximo partido el viernes ante el vencedor del cruce que en la noche disputaban el chileno Nicolás Jarry (21°), tercer cabeza de serie, y el suizo Stan Wawrinka (60°). ”Jugué un gran partido. Acá en Buenos Aires me motivo mucho, jugar ante mi gente es algo hermoso, siento una energía extra y se nota, llegar nuevamente a cuartos de final me pone feliz”, destacó el platense.

LA NACION