Argentinos en Roland Garros 2025: quiénes juegan, rivales y dónde ver

Este domingo inicia Roland Garros 2025, el segundo Grand Slam de la temporada. El campeonato, que reúne a los mejores tenistas del mundo y que no tiene bajas resonantes para esta edición, se desarrolla en las instalaciones del complejo Stade Roland Garros de París, Francia, sobre superficie de polvo de ladrillo, y se extiende hasta el domingo 8 de junio. Hay 10 argentinos en los cuadros principales, siete hombres y tres mujeres, todas ellas provenientes de la qualy, algo que no ocurría desde hace casi 40 años.

El español Carlos Alcaraz (2° del ranking ATP) busca defender el título conseguido en 2024, cuando derrotó en la final al alemán Alexander Zverev por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2. La polaca Iga Swiatek (5°) tiene el mismo objetivo, ya que en la última edición venció a la italiana Jasmine Paolini, reciente ganadora del Masters 1000 de Roma, por un contundente 6-2 y 6-1.

Carlos Alcaraz ganó Roland Garros en 2024 y sueña con defender el título, tras consagrarse en el M1000 de Roma DIMITAR DILKOFF - AFP

En cuanto a la participación albiceleste, habrá casi la misma cantidad de tenistas que en 2024, cuando disputaron el Abierto de Francia nada menos que 11 argentinos. La nómina completa la componen Francisco Cerúndolo (18°), Sebastián Báez (36°), Camilo Ugo Carabelli (52°), Tomás Etcheverry (55°), Francisco Comesaña (64°), Mariano Navone (98°), Juan Manuel Cerúndolo (109°), Solana Sierra (112°), Lourdes Carlé (125°) y Julia Riera (204°).

Según determinó el sorteo, ‘Fran’ Cerúndolo debutará vs. el canadiense Gabriel Diallo (53°); Báez vs. el serbio Miomir Kecmanovic (46°); Ugo Carabelli vs. el español Jaume Munar (58°); Etcheverry vs. el griego Stefanos Tsitsipas (20°); Comesaña vs. el español Pablo Carreño Busta (100°) y Navone vs. el estadounidense Brandon Nakashima (29°); mientras que ‘Juanma’ Cerúndolo aún no conoce a su rival de la primera ronda.

Francisco Cerúndolo es el mejor argentino de la actualidad; está teniendo un gran año en polvo de ladrillo Soccrates Images - Getty Images Europe

En el main draw femenino, en tanto, la pergaminense Riera tendrá un exigente estreno: se enfrentará a la kazaja Elena Rybakina (12°), campeona de Wimbledon en 2022 y finalista de Australian Open en 2023, una vara apenas más alta que la que tendrá Sierra ante otra tenista nacida en Kazajistán, Yulia Putintseva (32°). ‘Lulú’, en tanto, buscará dar el golpe ante la norteamericana Ann Li (57°).

Cómo ver online Roland Garros 2025

Todos los partidos del Roland Garros 2025 se pueden ver por streaming a través de la plataforma Disney+, que requiere tener una suscripción activa y ofrece la posibilidad de ver la acción en vivo en todas las canchas. A su vez, la señal televisiva ESPN, a través de sus diferentes canales, transmite los encuentros más relevantes. Las jornadas comienzan a las 6 (hora argentina) y quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se necesita ser cliente).

Máximos ganadores de Roland Garros

Rama masculina

El Grand Slam francés masculino tiene como máximo campeón a Rafael Nadal. El español, ya retirado, batió todas las marcas con sus 14 coronaciones: la primera la consiguió en 2005 y la última, en 2022. Entre medio celebró en 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020. Lo sigue el galo Max Décugis, con ocho, y el sueco Bjorn Borg, con seis.

Rafael Nadal (España) - 14 títulos

Max Décugis (Francia) - Ocho

Björn Borg (Suecia) - Seis

Henri Cochet (Francia) - Cinco

André Vacherot (Francia) y Paul Aymé (Francia) - Cuatro cada uno.

Rafael Nadal es el máximo ganador de la historia de Roland Garros; este año, el certamen lo extrañará Christophe Ena - AP

Rama femenina

En la rama femenina, en tanto, la máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete títulos conseguidos en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella quedaron la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio con cinco cada una.