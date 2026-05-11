Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este lunes continúa el Masters 1000 de Roma en el Foro Itálico y en la séptima jornada se disputan partidos de la tercera ronda del torneo masculino y los octavos de final del certamen femenino. La actividad comienza a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmiten en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el campeonato de varones se desarrollan los últimos duelos para definir los clasificados a la cuarta ronda. En el Campo Centrale, desde no antes de las 10 juegan Jannik Sinner (1°), el principal favorito al título y ganador de los últimos cinco Masters 1000, ante el australiano Alexei Popyrin. Luego, el argentino Thiago Tirante choca con el también tenista anfitrión Flavio Cobolli (10°).

Thiago Agustín Tirante, uno de los dos argentinos que sigue con vida en el Masters 1000 de Roma

En el BNP Paribas Arena, el penúltimo turno, es decir desde no antes de las 11.30, tiene al ruso Daniil Medvedev (7°) ante el español Pablo Llamas Ruiz (Q). La otra raqueta argentina que sigue en el torneo es Mariano Navone y juega con el serbio Hamad Medjedovic desde no antes de las 9.30 en el Pietrangeli Arena.

Cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Roma

La parte alta del cuadro del Masters 1000 de Roma

La parte baja del cuadro del Masters 1000 de Roma

Tabla de campeones del Masters 1000 de Roma

Rafael Nadal (España) - 10

Novak Djokovic (Serbia) - 6

Thomas Muster (Austria) - 3

Ilie Năstase (Rumania) / Björn Borg (Suecia) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Andrés Gómez (Ecuador) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Alexander Zverev (Alemania) - 2

Rod Laver (Australia) / Manuel Orantes (España) / Adriano Panatta (Italia) / Raúl Ramírez (México) / Guillermo Vilas (Argentina) / José Luis Clerc (Argentina) / Jimmy Arias (Estados Unidos) / Yannick Noah (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Emilio Sánchez Vicario (España) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Álex Corretja (España) / Marcelo Ríos (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Magnus Norman (Suecia) / Juan Carlos Ferrero (España) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Félix Mantilla (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Daniil Medvedev (Rusia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Carlos Alcaraz, campeón del Masters 1000 de Roma en 2025, no disputó esta edición por una lesión Alessandra Tarantino - AP

En el certamen femenino se disputan los ocho encuentros de la cuarta ronda. Entre ellos sobresalen Sorana Cirstea (26ª), verduga de Aryna Sabalenka (1ª), vs. Linda Noskova (13ª) desde las 6 (hora argentina) en el Campo Centrale, escenario donde a continuación se enfrentan Coco Gauff (3ª) vs. Iva Jovic (16ª).

La actividad en la cancha principal la cierran Karolina Pliskova vs. Elina Rynakina (2ª), encuentro programado para desde no antes de las 15.30. Desde no antes de las 13 en el BNP Paribas Arena, chocan Naomi Osaka (15ª) vs. Iga Swiatek (4ª).

Partidos de este lunes en el Masters 1000 de Roma femenino

Octavos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Sorana Cirstea (26ª) vs. Linda Noskova (13ª) - A las 6 en el Campo Centrale.

- A las 6 en el Campo Centrale. Anna Kalinskaya (22ª) vs. Jelena Ostapenko - Desde no antes de las 8 en el Pietrangeli Arena.

- Desde no antes de las 8 en el Pietrangeli Arena. Coco Gauff (3ª) vs. Iva Jovic (16ª) - Desde no antes de las 7.30 en el Campo Centrale.

- Desde no antes de las 7.30 en el Campo Centrale. Elise Mertens (21ª) vs. Mirra Andreeva (8ª) - Desde no antes de las 9 en el Supertennis Arena.

- Desde no antes de las 9 en el Supertennis Arena. Jessica Pegula (5ª) vs. Anastasia Potapova - Desde no antes de las 11 en el Pietrangeli Arena.

- Desde no antes de las 11 en el Pietrangeli Arena. Naomi Osaka (15ª) vs. Iga Swiatek (4ª) - Desde no antes de las 13 en el BNP Paribas Arena.

- Desde no antes de las 13 en el BNP Paribas Arena. Elina Svitolina (7ª) vs. Nikola Bartunkova - Desde no antes de las 10 en el BNP Paribas Arena.

- Desde no antes de las 10 en el BNP Paribas Arena. Karolina Pliskova vs. Elina Rynakina (2ª) - Desde no antes de las 15.30 en el Campo Centrale.

Cuadro del torneo femenino del Masters 1000 de Roma

La parte alta del cuadro del Masters 1000 de Roma femenino

La parte baja del cuadro del Masters 1000 de Roma femenino

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Roma