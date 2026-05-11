Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

En la séptima jornada de actividad en el Foro Itálico se disputan partidos correspondientes a la tercera ronda del torneo masculino y a los octavos del femenino
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Este lunes continúa el Masters 1000 de Roma en el Foro Itálico y en la séptima jornada se disputan partidos de la tercera ronda del torneo masculino y los octavos de final del certamen femenino. La actividad comienza a las 6 (hora argentina) y los juegos se transmiten en la Argentina desde las 10 a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el campeonato de varones se desarrollan los últimos duelos para definir los clasificados a la cuarta ronda. En el Campo Centrale, desde no antes de las 10 juegan Jannik Sinner (1°), el principal favorito al título y ganador de los últimos cinco Masters 1000, ante el australiano Alexei Popyrin. Luego, el argentino Thiago Tirante choca con el también tenista anfitrión Flavio Cobolli (10°).
En el BNP Paribas Arena, el penúltimo turno, es decir desde no antes de las 11.30, tiene al ruso Daniil Medvedev (7°) ante el español Pablo Llamas Ruiz (Q). La otra raqueta argentina que sigue en el torneo es Mariano Navone y juega con el serbio Hamad Medjedovic desde no antes de las 9.30 en el Pietrangeli Arena.
Cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Roma
Tabla de campeones del Masters 1000 de Roma
- Rafael Nadal (España) - 10
- Novak Djokovic (Serbia) - 6
- Thomas Muster (Austria) - 3
- Ilie Năstase (Rumania) / Björn Borg (Suecia) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Andrés Gómez (Ecuador) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Alexander Zverev (Alemania) - 2
- Rod Laver (Australia) / Manuel Orantes (España) / Adriano Panatta (Italia) / Raúl Ramírez (México) / Guillermo Vilas (Argentina) / José Luis Clerc (Argentina) / Jimmy Arias (Estados Unidos) / Yannick Noah (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Emilio Sánchez Vicario (España) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Álex Corretja (España) / Marcelo Ríos (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Magnus Norman (Suecia) / Juan Carlos Ferrero (España) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Félix Mantilla (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Daniil Medvedev (Rusia) / Carlos Alcaraz (España) - 1
En el certamen femenino se disputan los ocho encuentros de la cuarta ronda. Entre ellos sobresalen Sorana Cirstea (26ª), verduga de Aryna Sabalenka (1ª), vs. Linda Noskova (13ª) desde las 6 (hora argentina) en el Campo Centrale, escenario donde a continuación se enfrentan Coco Gauff (3ª) vs. Iva Jovic (16ª).
La actividad en la cancha principal la cierran Karolina Pliskova vs. Elina Rynakina (2ª), encuentro programado para desde no antes de las 15.30. Desde no antes de las 13 en el BNP Paribas Arena, chocan Naomi Osaka (15ª) vs. Iga Swiatek (4ª).
Partidos de este lunes en el Masters 1000 de Roma femenino
Octavos de final
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Sorana Cirstea (26ª) vs. Linda Noskova (13ª) - A las 6 en el Campo Centrale.
- Anna Kalinskaya (22ª) vs. Jelena Ostapenko - Desde no antes de las 8 en el Pietrangeli Arena.
- Coco Gauff (3ª) vs. Iva Jovic (16ª) - Desde no antes de las 7.30 en el Campo Centrale.
- Elise Mertens (21ª) vs. Mirra Andreeva (8ª) - Desde no antes de las 9 en el Supertennis Arena.
- Jessica Pegula (5ª) vs. Anastasia Potapova - Desde no antes de las 11 en el Pietrangeli Arena.
- Naomi Osaka (15ª) vs. Iga Swiatek (4ª) - Desde no antes de las 13 en el BNP Paribas Arena.
- Elina Svitolina (7ª) vs. Nikola Bartunkova - Desde no antes de las 10 en el BNP Paribas Arena.
- Karolina Pliskova vs. Elina Rynakina (2ª) - Desde no antes de las 15.30 en el Campo Centrale.
Cuadro del torneo femenino del Masters 1000 de Roma
Tabla de campeonas del Masters 1000 de Roma
- Chris Evert (Estados Unidos) - 5
- Gabriela Sabatini (Argentina) / Concepción Martínez (España) / Serena Williams (Estados Unidos) - 4
- Maria Sharapova (Rusia) / Iga Swiatek (Polonia) - 3
- Mónica Seles (Estados Unidos) / Martina Hingis (Suiza) / Amelie Mauresmo (Francia) / Jelena Jankovic (Serbia) / Elina Svitolina (Ucrania) - 2
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