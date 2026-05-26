Sabalenka en París: el álbum de fotos de la número uno durante su tiempo libre en Roland Garros

Aryna Sabalenka, la tenista número uno del ránking de la WTA, comenzó con el pie derecho en Roland Garros 2026: venció, en sets corridos, a la española Jéssica Bouzas por 6-4 y 6-2 y continúa en carrera en busca de un nuevo título en su carrera. Su próxima rival saldrá del encuentro entre Linda Fruhvirtova y Elsa Jaquemot.

Aryna Sabalenka comenzó con el pie derecho en Roland Garros

A la par de su rendimiento deportivo, la deportista bielorrusa hizo gala de su glamour en su cuenta de Instagram con un carrete de fotos en la mítica Torre Eiffel. “En París”, título su posteo que acaparó la mirada de los seguidores de todo el mundo.

El paseo de Aryna Sabalenka por París

Con un vestido largo, de color beige, la tenista de 28 años posó para la cámara y hasta se animó a desfilar por delante del monumento. Dueña de un físico privilegiado, la deportista continuó mostrando algunos detalles de su estadía en Francia como una foto con una pequeña, quien sonrió ante la cámara al estar acompañada de una de las tenistas más reconocidas del circuito.

Sabalenka disfrutó de un día soleado en Francia

Las últimas dos imágenes mostraron dos costados antagónicos: la primera, en una de las arterias principales de París, tocando un cartel que promocionaba el Roland Garros; la otra, comiendo algo dulce, en compañía de amigos y familiares que intentan disfrutar los pequeños momentos libres que tiene la tenista.

La postal distendida de Sabalenka y amigos

Los álbumes de fotos son una constante en la vida de Sabalenka. En otros países y circuitos, la tenista siempre deja registro de sus actividades deportivas y extradeportivas, que constituyen gran parte de su vida.

Sabalenka y una pequeña fanática en París

A la vez, en otras ocasiones, se aparta por completo del tenis y utiliza sus redes sociales para mostrar desafíos con otros tenistas -así lo hizo en dos ocasiones con Novak Djokovic- e instantáneas de vacaciones de lujo con su pareja, amigas y hasta colegas del circuito profesional, con quien comparte momentos que trascienden el ámbito profesional.

Roland Garros: Sabalenka quiere sacar la espina de ganarlo

Ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, la bielorrusa intentará sacarse la espina de Roland Garros: aún no lo ganó y en 2025 perdió la final contra Coco Gauff.