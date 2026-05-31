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Así está el cuadro femenino de cuartos de final de Roland Garros 2026

Cuatro tenistas se impusieron sus respectivos partidos de la cuarta ronda y se metieron entre las mejores ocho; los octavos de final continuarán este lunes

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Sorana Cirstea, verduga de Solana Sierra, sigue a paso firme en Roland Garros y está en cuartos de final
Sorana Cirstea, verduga de Solana Sierra, sigue a paso firme en Roland Garros y está en cuartos de finalALAIN JOCARD - AFP

Se disputaron este domingo los cuatro partidos de los octavos de final de la parte baja del cuadro del torneo femenino de Roland Garros y se definieron las primeras clasificadas a los cuartos de final del segundo Grand Slam de la temporada que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros de París, en Francia.

La ucraniana Elina Svitolina (7ª) le ganó a la suiza Belinda Bencic (11ª) por 4-6, 6-4 y 6-0 y su próxima rival será su compatriota Marta Kostyuk (15ª), quien dio el gole ante Iga Swiatek (3ª) por 7-5 y 6-1. Miirra Andreeva (8ª), en tanto, doblegó a la suiza Jil Teichmann por 6-3 y 6-2 y su siguiente escollo será Sorana Cirstea (18ª). La rumana, verduga de la argentina Solana Sierra en la tercera ronda, eliminó a la china Xiyu Wang por 6-3 y 7-6 (4).

La cuarta ronda seguirá y terminará este lunes, con otros cuatro juegos. En el estadio Philippe Chatrier se medirán Aryna Sabalenka (1ª) vs. Naomi Osaka (16ª) y Maja Chwalinska vs. Diane Parry mientras que en el Suzanne Lenglen lo harán Madison Keys (17ª) vs. Diana Shnaider (25ª) y Anastasia Potapova (28ª) vs. Anna Kalinskaya (22ª).

Cronograma y resultados de octavos de final de Roland Garros femenino

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Aryna Sabalenka (1ª) vs. Naomi Osaka (16ª) - Lunes 1° de junio a las 15.15 en el estadio Philippe Chatrier.
  • Madison Keys (17ª) vs. Diana Shnaider (25ª) - Lunes 1° de junio a las 7.10 en el estadio Suzanne Lenglen.
  • Anastasia Potapova (28ª) vs. Anna Kalinskaya (22ª) - Lunes 1° de junio a las 6 en el estadio Suzanne Lenglen.
  • Maja Chwalinska vs. Diane Parry - Lunes 1° de junio a las 7.40 en el estadio Philippe Chatrier.
  • Elina Svitolina (7ª) a Belinda Bencic (11ª) por 4-6, 6-4 y 6-0.
  • Marta Kostyuk (15ª) a Iga Swiatek (3ª) por 7-5 y 6-1.
  • Miirra Andreeva (8ª) a Jil Teichmann por 6-3 y 6-2.
  • Sorana Cirstea (18ª) a Xiyu Wang por 6-3 y 7-6 (4).
Elina Svitolina está en cuartos de final de Roland Garros
Elina Svitolina está en cuartos de final de Roland GarrosAlessandra Tarantino - AP

Cuartos de final de Roland Garros femenino

  • Aryna Sabalenka (1ª) o Naomi Osaka (16ª) vs. Madison Keys (17ª) o Diana Shnaider (25ª).
  • Anastasia Potapova (28ª) 0 Anna Kalinskaya (22ª) vs. Maja Chwalinska o Diane Parry.
  • Elina Svitolina (7ª) vs. Marta Kostyuk (15ª) - Martes 2 de junio.
  • Miirra Andreeva (8ª) vs. Sorana Cirstea (18ª) - Martes 2 de junio.
La parte alta del cuadro femenino de Roland Garros 2026
La parte alta del cuadro femenino de Roland Garros 2026
La parte baja del cuadro femenino de Roland Garros 2026
La parte baja del cuadro femenino de Roland Garros 2026

La actividad de cada jornada en Roland Garros inicia a las 6 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeonas de Roland Garros femenino

  • Chris Evert (Estados Unidos) - 7
  • Suzanne Lenglen (Francia) / Steffi Graf (Alemania) - 6
  • Adine Masson (Francia) / Margaret Court (Australia) - 5
  • Helen Wills-Moody (Estados Unidos) / Iga Swiatek (Polonia) / Justine Henin (Bélgica) - 4
  • Hilde Sperling (Alemania) / Arantxa Sánchez (España) / Monica Seles (Yugoslavia) / Serena Williams (Estados Unidos) - 3
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