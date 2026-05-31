Iga Swiatek perdió en Roland Garros ante Marta Kostyuk: la caída de la cuádruple campeona en París

La tenista polaca Iga Swiatek, cuatro veces ganadora del título en Roland Garros, quedó eliminada en octavos de final del torneo parisino tras perder este domingo frente a la ucraniana Marta Kostuyk, en dos sets por 7-5 y 6-1.

Kostyuk, de 23 años, se confirmó como una de las tenistas más en forma del circuito femenino tras firmar su 16º victoria consecutiva y de ser la única jugadora que ha ganado esta temporada dos torneos en polvo de ladrillo (Madrid y Rouen), aunque es la primera vez que alcanza los cuartos de final en París. Se enfrentará con la vencedora del partido entre Elina Svitolina y Belinda Bencic.

La ucraniana Marta Kostyuk celebra tras vencer a la polaca Iga Swiatek al final de su partido; está invicta en polvo de ladrillo en 16 partidos JULIEN DE ROSA - AFP

“Todavía estoy en shock por haber vencido a una jugadora tan increíble, que ganó aquí cuatro veces y contra la que yo había perdido cuatro veces antes; nunca le había ganado ni un solo set”, dijo la actual N°15 del ranking femenino. El motivo de alegría de la ucraniana estaba más que justificado, ya que Swiatek ha sido la mejor jugadora en París en los últimos años, con cuatro títulos (2020, 2022, 2023 y 2024), pero que este domingo estuvo muy lejos de su nivel habitual.

Debilitada por su saque (sólo un 45% de los puntos ganados con su primer servicio y el 35% con el segundo) y acumulando errores no forzados (39 por 27 de su rival), Swiatek se despide en octavos, su peor resultado desde su debut en París hace siete años.

La polaca Iga Swiatek abandona la cancha tras perder ante la ucraniana Marta Kostyuk en el partido de tenis de cuarta ronda del Abierto de Francia en París Christophe Ena - AP

El primer set estuvo igualado, pero Kostyuk logró jugar con más calma en los momentos decisivos e infligió tres breaks consecutivos a Swiatek para imponerse en la primera manga.El tercer juego del segundo set fue decisivo: Swiatek desaprovechó tres bolas para colocarse 2-1 arriba y desapareció, cediendo cinco juegos consecutivos.

Kostyuk es la quinta jugadora de este siglo en ganar sus primeros 16 partidos en tierra batida, uniéndose a Venus Williams (2004), Serena Williams (2012, 2023), Justine Henin (2005) y Swiatek (2022); tiene ahora un récord de 6-3 contra jugadoras del top 10 esta temporada, y solo Svitolina y Elena Rybakina tienen más victorias (siete cada una).

En otro de los partidos de octavos de final, la rumana Sorana Cirstea, de 36 años y que se retirará al final de temporada, derrotó a la china Wang Xiyu por 6-3 y 7-6 (7/4), sellando su pase a octavos sin haber cedido aún un solo set. En el partido anterior, había dejado a Solana Sierra con un doble 6-0.