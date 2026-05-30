Así quedó el cuadro de octavos de final de Roland Garros 2026

Este sábado concluyó la tercera ronda del certamen masculino de Roland Garros 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los 16 clasificados a octavos de final. Los cruces serán así: Rafael Jódar vs. Pablo Carreño Busta; Jakub Mensik vs. Andrey Rublev; Jesper de Jong vs. Alexander Zverev; Casper Ruud vs. João Fonseca; Flavio Cobolli vs. Zachary Svajda; Juan Manuel Cerúndolo vs. Matteo Berrettini; Frances Tiafoe vs. Mateo Arnaldi y Alejandro Tabilo vs. Félix Auger-Aliassime. Los partidos se llevarán a cabo entre este domingo y lunes, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y televisiva en alguna de las señales de ESPN.

El español Jódar (29°), una de las mayores irrupciones del circuito en lo que va de la temporada, derrotó al estadounidense Alex Michelsen (42°) por 7-6 (2), 6-7 (5), 4-6, 6-3 y 6-3, y se cruzará con su compatriota Carreño Busta (89°), que le ganó al argentino Thiago Tirante (60°) por 7-6 (0), 7-5, 3-6 y 6-4. El checo Mensik (27°) sorprendió al australiano Alex De Miñaur (7°) y lo venció por 0-6, 6-2, 6-2 y 6-3, por lo que en octavos chocará con el ruso Rublev (13°), que eliminó al portugués Nuno Borges (51°) por 7-5, 7-6 (2) y 7-6 (2).

Rafael Jódar, una de las mayores revelaciones de este 2026, avanzó a los octavos de final Aurelien Morissard - AP

El neerlandés de Jong (106°) protagonizó otra sorpresa al derrotar al ruso Karen Khachanov (15°) por 7-5, 5-7, 6-2, 6-7 (2) y 6-2. Su rival en la próxima ronda será nada menos que el alemán Zverev (3°), el máximo favorito al título ante las ausencias de Carlos Alcaraz (ausente por lesión en esta edición, es el bicampeón en ejercicio), Jannik Sinner y Novak Djokovic (eliminados). ‘Sascha’ viene de ganarle al francés Quentin Halys (90°) por 6-4, 6-3, 5-7 y 6-2.

El verdugo de ‘Nole’ fue el joven brasileño Fonseca (30°), que logró el triunfo más importante de su carrera por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5. Fonseca deberá cruzarse ahora con el noruego Ruud (16°), que en la tercera ronda derrotó al norteamericano Tommy Paul (21°) por 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (4) y 7-5. El estadounidense Svajda (85°), por su parte, venció al argentino Francisco Cerúndolo (26°) por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3, y jugará ante el italiano Cobolli (14°), que se deshizo del norteamericano Learner Tien (18°) por 6-2, 6-2 y 6-3.

El abrazo entre Djokovic y Fonseca tras el inolvidable partido que jugaron en la tercera ronda de Roland Garros Christophe Ena - AP

El Cerúndolo que sí pudo pasar a octavos de final fue Juan Manuel, el hermano menor de ‘Fran’, que venía de protagonizar la mayor sorpresa de esta edición al ganarle al italiano Jannik Sinner (1°) en la segunda ronda. Esta vez, ‘Juanma’ dejó en el camino al español Martín Landaluce (69°) por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8) en 5 horas y 58 minutos. Su próximo rival será el italiano Berrettini (105°), que sufrió para eliminar al argentino Francisco Comesaña (102°), a quien finalmente venció por 7-6 (3), 5-7, 6-7 (4), 6-4 y 7-6 (13).

El norteamericano Tiafoe (22°) eliminó al portugués Jaime Faría (115°) por 4-6, 6-7 (2), 7-6 (4), 6-1 y 6-2, y ahora se verá las caras con el italiano Arnaldi (104°), que le ganó al belga Raphael Collignon (62°) por 6-4, 6-7 (5), 5-7, 6-4 y 7-6 (4). A su vez, el chileno Tabilo (36°) le ganó al francés de 17 años Moise Kouamé (318°) por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (9), y su rival en octavos será el canadiense Auger-Aliassime (6°), que dejó fuera de competencia al norteamericano Brandon Nakashima (35°) por 5-7, 6-1, 7-6 (4) y 7-6 (1).

En un partido de alto vuelo, Alejandro Tabilo (abajo) le ganó al local Moise Kouame Christophe Ena - AP

Cómo ver online Roland Garros 2026

Roland Garros 2026 se extiende hasta el domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

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