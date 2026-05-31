Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El segundo Grand Slam de la temporada continúa este domingo con los primeros encuentros correspondientes a los octavos de final de los torneos masculino y femenino
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Este domingo continúa la actividad en la edición 2026 de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Se disputan cuatro partidos del torneo masculino y la misma cantidad del certamen femenino, todos correspondientes a los octavos de final. En la Argentina, se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
En el campeonato de hombres, abren la jornada los españoles Rafael Jódar (29°) y Pablo Carreño Busta (89°) aproximadamente a las 7.10. Luego, no antes de las 10, el checo Jakub Mensik (27°) se enfrenta al ruso Andrey Rublev (13°). Más tarde, cerca de las 10.30, el alemán Alexander Zverev (3°) se cruza con el neerlandés Jesper de Jong (106°). Por último, aproximadamente a las 15.15, se verán las caras el brasileño João Fonseca (30°) y el noruego Casper Ruud (16°).
En el certamen de mujeres, los primeros encuentros del día serán en simultáneo, a partir de las 6, y pondrán cara a cara a la ucraniana Marta Kostyuk (15°) y la polaca Iga Swiatek (3°), y a la rumana Sorana Cirstea (18°) y la china Wang Xiyu (148°). Después, cerca de las 7.10, se enfrentan la ucraniana Elina Svitolina (7°) y la suiza Belinda Bencic (11°). Por último, no antes de las 8.50, chocan la rusa Mirra Andreeva (8°) y la suiza Jil Teichmann (170°).
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online Roland Garros 2026
Roland Garros 2026 se extiende hasta el domingo 7 de junio en el Stade Roland Garros de París, Francia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Máximos ganadores de Roland Garros
Rama masculina
- Rafael Nadal (España) - 14 títulos
- Max Décugis (Francia) - Ocho
- Björn Borg (Suecia) - Seis
- Henri Cochet (Francia) - Cinco
- André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - Cuatro
- Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - Tres
- Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - Dos
Rama femenina
- Chris Evert (Estados Unidos) - Siete trofeos
- Suzanne Lenglen (Francia) y Steffi Graf (Alemania) - Seis
- Adine Masson (Francia) y Margaret Court (Australia) - Cinco
- Helen Wills-Moody (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia) y Justine Henin (Bélgica) - Cuatro
- Hilde Sperling (Alemania), Arantxa Sánchez (España), Monica Seles (Yugoslavia) y Serena Williams (Estados Unidos) - Tres
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