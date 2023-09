escuchar

El US Open 2023, el último Grand Slam de la temporada, concluyó este domingo con el título de Novak Djokovic y generó cambios en los puestos de privilegio del ranking mundial de la ATP que se reflejaron este lunes siendo el serbio el nuevo número 1 por sobre Carlos Alcaraz, eliminado en semifinales por Daniil Medvedev quien se afirmó en el tercer lugar tras perder la definición con el campeón 6-3, 7-6 (5) y 6-3.

El balcánico se aseguró recuperar el trono al acceder a la segunda ronda del torneo, más allá de lo que luego iba a conseguir el español. Con su coronación y teniendo en cuenta que en 2022 no compitió porque no pudo ingresar a Estados Unidos por no estar vacunado contra el Covid-19, sumó 2000 puntos y acumula 11.795 en total. El máximo ganador de majors con 24 junto a la australiana Margaret Court lleva 390 semanas en la cima -más de siete años- y aumenta su brecha sobre Roger Federer, que dominó el escalafón por 310 períodos.

Novak Djokovic acumula 390 semanas como líder del ranking mundial de la ATP CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alcaraz, por su parte, descontó 1280 tantos porque no defendió la corona que se puso en el torneo anterior. Aun así, lo tiene lejos al ruso, tercero con 7280. Holger Rune se mantiene en el cuarto puesto a pesar de que restó 80 puntos y suma 4710 mientras que Stefanos Tsitsipas y Andrey Rublev dieron dos pasos hacia arriba y están quinto y sexto, respectivamente. Al griego le bastó con conseguir 35 unidades mientras que el ruso no movió su cifra, pero ambos se favorecieron de que Jannik Sinner descontó 180 unidades por su performance en Nueva York al caer en octavos de final con Alexander Zverev. El alemán accedió hasta los cuartos y regresó al top 10 porque creció dos lugares.

El que más descendió fue Casper Ruud, que pasó del quinto al noveno escalón porque restó 1155 unidades. En 2022 el noruego fue finalista -perdió con Alcaraz- y esta vez se fue en la segunda rueda a manos del chino Zhizhen Zhang. El único tenista no europeo entre los 10 mejores es el estadounidense Taylor Fritz, octavo tras ser eliminado en cuartos de final del US Open 2023 por Djokovic y favorecido por la la caída del noruego.

Top 10 ranking mundial de la ATP

Novak Djokovic (Serbia) - 11.795 puntos

Carlos Alcaraz (España) - 8.535

Daniil Medvedev (Rusia) - 7.280

Holger Rune (Dinamarca) - 4.710

Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 4.615

Andrey Rublev (Rusia) - 4.515

Jannik Sinner (Italia) - 4.465

Taylor Fritz (Estados Unidos) - 3.955

Casper Ruud (Noruega) - 3.560

Alexander Zverev (Alemania) - 3.030

Daniil Medvedev se afianzó en el tercer lugar del ranking mundial de la ATP al ser finalista del US Open 2023 Manu Fernandez - AP

De los tenistas argentinos el mejor en el ranking mundial es Francisco Cerúndolo, 21° con 1635 puntos. El porteño descendió un puesto a pesar de que sumó 35 unidades en el US Open 2023 por haber alcanzado la segunda ronda. Más atrás están Sebastián Báez, quien ascendió del 32° al 28° lugar gracias a llegar a la tercera rueda en el último Grand Slam de la temporada; Martín Etcheverry (35°), Pedro Cachín (79°), Juan Manuel Cerúndolo (91°), Federico Coria (96°) y Facundo Díaz Acosta (99°).