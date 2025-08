Tenis argentino: por primera vez no habrá equipos Sub 14 y Sub 16 en los Mundiales masculinos y femeninos del mismo año

El desarrollo del tenis juvenil argentino sufrió un cimbronazo: por primera vez en la historia no habrá equipos nacionales masculinos y femeninos en los Mundiales Sub 14 y Sub 16 en la misma temporada. Tras los sinsabores de mayo pasado en el Sudamericano Sub 14 de Salinas (Ecuador), este fin de semana los equipos albicelestes de chicos y chicas tampoco lograron el objetivo en el Sudamericano Sub 16 de Luque (Paraguay).

El conjunto masculino Sub 16 representado por Agustín Luna, Máximo Cataldi y Gabriel Ursini (y capitaneado por Gerónimo Degreef), quedó en la cuarta ubicación en Luque (sobre polvo de ladrillo) y no logró clasificarse para la Copa Davis Junior 2025, que se realizará en Santiago de Chile, del 3 al 9 de noviembre. Brasil, que en la final batió 2-1 a Ecuador, se coronó campeón; en el tercer lugar quedó Chile, que derrotó 2-0 a la Argentina por la medalla de bronce (Chile, de todos modos, tenía la tercera plaza de la región asegurada por ser anfitrión del Mundial; a la Argentina sólo le servía ser primero o segundo).

El tenis argentino juvenil (y también profesional, claro) fue (es), históricamente, protagonista en Sudamérica, sin embargo, por segundo año consecutivo los chicos Sub 16 no lograron superar la competencia regional: la temporada pasada el conjunto argentino no se clasificó para el Mundial de Antalya (Turquía).

Esto se suma a lo ocurrido en mayo pasado, sobre la superficie dura de Salinas: el conjunto masculino Sub 14 (formado por Pedro Frenkel, Facundo Leiva y Juan Porto; también capitaneado por Degreef) finalizó en la séptima posición (participaron diez equipos) y no se clasificó para el Mundial de Protejov (entraron los tres primeros). La última vez que el equipo nacional Sub 14 no había podido ganarse un lugar en el Mundial había sido en 2023 (en agosto del año pasado, también en la ciudad checa de Prostejov, quedaron en el tercer lugar).

Este fin de semana en Luque, pero en la competencia femenina, el equipo Sub 16 formado por Luana Cáceres, Emily Zornada y Mía Brayotta (y capitaneado por Luciana Sarmenti) quedó en la quinta posición. El Mundial (o la Billie Jean King Cup Junior) lo jugarán Brasil (campeón en Paraguay), Perú y Chile, que quedó en la sexta ubicación del Sudamericano pero tendrá su lugar como anfitrión. Es la segunda vez consecutiva que el equipo nacional femenino Sub 16 se pierde el Mundial (en Antalya 2024 no estuvo, aunque sí actuó en Córdoba, España, en 2023).

En mayo pasado, en el Sudamericano Sub 14 de Salinas (las chicas jugaron sobre polvo de ladrillo), el conjunto femenino argentino (formado por Agustina Tarantola, Pilar Da Silva y Florencia Mardones; Sarmenti como conductora) quedó en la quinta colocación y tampoco obtuvo el boleto para el Mundial de Protejov (la última ausencia en la competencia había sido en 2021).

Durante la competencia Sub 16 en Luque estuvieron presentes los integrantes del Comité de Dirección de la COSAT, entre ellos Agustín Calleri, que además de ser presidente de la Asociación Argentina de Tenis es vicepresidente de la confederación sudamericana de tenis.

Esta temporada, a nivel junior, la participación argentina en los tres Grand Slams fue la siguiente. En Australia no hubo representación en varones ni en mujeres. En Roland Garros, entre los chicos, Valentín Garay cayó en la primera ronda y, Dante Pagani, en la segunda; entre las chicas, Luna Cinalli (como parte del equipo de ITF) alcanzó los cuartos de final y Sol Larraya Guidi perdió en el debut. Mientras que en Wimbledon, Cinalli llegó a la segunda ronda y, tanto Pagani como Larraya Guidi, perdieron en el primer desafío.

En tanto que, en junio pasado, los mejores chicos y chicas de categoría Sub 12 tuvieron su primera experiencia internacional: en el Stade Francais de Santiago de Chile jugaron el Sudamericano de la categoría, con el objetivo de clasificarse para el Mundialito de Bolivia (Copa COSAT 12 años).

El podio del Sudamericano Sub 12 de Santiago de Chile, en junio pasado: la Argentina quedó en el tercer lugar y se clasificó para el Mundialito de Bolivia, en noviembre COSAT

El equipo femenino nacional, formado por Matilda Werle, Catalina Tion y Margarita Uviedo (capitaneado por Romina Ottoboni) quedó en la segunda ubicación tras perder 2-1 en la final con Colombia, pero logró clasificarse para el Mundialito de noviembre próximo. Mientras que los varones, Mateo Pallero, Santiago Chacur e Iván Dos Santos (con Gonzalo Pressón como capitán), finalizaron cuartos tras caer 2-1 con Perú y no pudieron ganar el boleto para el Mundialito, aunque existe la posibilidad de que sean invitados especiales (wild cards).