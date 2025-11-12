ATP Finals: Jannik Sinner derrotó por quinta vez seguida a Alexander Zverev y es semifinalista

El campeón defensor, Jannik Sinner, se clasificó para las semifinales del ATP Finals de Turín con un 6-4 y 6-3 sobre Alexander Zverev este miércoles, ante hinchas compatriotas. El italiano extendió su serie de victorias en canchas duras bajo techo a 28 juegos, la cual se remonta al partido siguiente a su derrota a manos de Novak Djokovic en la final del propio Masters de hace dos años.

Se trató del quinto triunfo consecutiva de Sinner contra Zverev, una sucesión que incluye la final del Abierto de Australia de este año y encuentros recientes en Viena y París. Sinner, el segundo preclasificado, todavía tiene una oportunidad de terminar el año en el puesto número 1 del ranking mundial. Necesita conquistar el torneo y que Carlos Alcaraz no gane otro partido.

El tenista italiano lidera el grupo Bjorn Borg con dos éxitos, mientras que Zverev y Félix Auger-Aliassime tienen uno cada uno. Ben Shelton se quedó atrás, sin victorias. En la otra zona, la Jimmy Connors, el español Alcaraz ganó sus dos primeros compromisos y lidera. Los dos primeros de cada grupo del Masters avanzan a las semifinales.

Sinner no pierde un set en este certamen desde aquella derrota de hace dos años frente a Djokovic. Cuando fue desafiado por Zverev, elevó su nivel consistentemente. Salvó dos puntos de break en el juego inicial del partido, en ambos casos, con aces. Luego se recuperó de un 0-40 para mantener el saque al comienzo del segundo set. En definitiva, salvó los siete puntos de quiebre que afrontó. Y además, el ganador lideró por 12-7 en aces. “Saqué muy bien en los puntos importantes. No hubo muchos rallies largos”, expresó Sinner.

Auger-Aliassime venció a Shelton

Octava cabeza de serie, el canandiense Auger-Aliassime consiguió su primera triunfo en este ATP Finals al remontar y superar por 4-6, 7-6 (9-7) y 7-5 a Shelton. “Él estaba jugando mucho mejor que yo al principio. No es frecuente que me rompan el servicio dos veces en el primer set bajo techo. Fue un comienzo extraño, pero a medida que avanzaba el partido, encontré formas de devolver la pelota en la cancha”, señaló Auger-Aliassime.

“Una vez que nos involucramos en los intercambios, sentí que podía ganar más. Solo tenés que luchar, creer y jugar el siguiente punto de la manera correcta”, amplió el canadiense. Shelton dominó el primer set y consiguió un quiebre temprano, pero un game terrible de su parte cuando estaba sirviendo para el set permitió a Auger-Aliassime recuperar el quiebre.

El estadounidense, que está jugando su primer Masters, mostró su frustración golpeando su raqueta contra el suelo, y ésta salió volando de su mano hacia los espectadores. Nadie fue golpeado, pero Shelton recibió una advertencia por violación al código. Luego se repuso, rompió de inmediato el saque ajeno y se llevó el primer set.

En el segundo parcial se mantuvo el servicio y Shelton logró salvar tres puntos de set en el desempate, pero una doble falta, ocurrida poco después de una caída, permitió a Auger-Aliassime igualar. Y ya en el tercer set, el canadiense no miró atrás: aunque Shelton logró defender dos puntos de quiebre al principio, Auger-Aliassime rompió el servicio en el juego final y selló el triunfo en su tercer punto para partido.