Así quedó la tabla histórica de campeones del ATP Finals, tras el título de Jannik Sinner

El italiano venció en la definición a Carlos Alcaraz por 7-6 (4) y 7-5 y retuvo la corona que había conquistado en 2024
Jannik Sinner (2°) se coronó bicampeón del ATP Finals de Turín al derrotar este domingo en la definición al español Carlos Alcaraz (1°) por 7-6 (4) y 7-5 y subió un escalón en la tabla de máximos ganadores del denominado ‘Torneo de Maestros’.
En su camino a la consagración el italiano no cedió ningún set. Primero, dominó el grupo Bjorn Borg con triunfos sobre el canadiense Felix Auger-Aliassime (8°) por 7-5 y 6-2; ante el alemán Alexander Zverev (3°) por 6-4 y 6-3; y el estadounidense Ben Shelton (5°) por 6-3 y 7-6 (3). En semifinales su víctima fue el australiano Alex De Miñaur (7°) por 7-5 y 6-2.
Sinner, con su segunda estrella en fila en el campeonato que reunió a los mejores jugadores de la temporada 2025, llegó al sexto lugar del escalafón de campeones e igualó a Björn Borg, Lleyton Hewitt y Zverev. A su vez, dejó atrás a 15 tenistas que conquitaron el certamen una vez y entre ellos sobresalen los argentinos Guillermo Vilas y David Nalbandian.
El máximo ganador del campeonato es Novak Djokovic con siete estrellas. El serbio desistió de participar de esta edición al igual que en 2024 y ostenta haber ganado el torneo las últimas dos veces que lo disputó, en 2022 y 2023. Previamente, celebró en Shanghái 2008, Londres 2012, 2013, 2014 y 2015. Por detrás de él está Roger Federer, ya retirado, con seis estatuillas mientras que Iván Lendl y Pete Sampras tiene cinco cada uno, una más que Ilie Nastase.
Tabla de campeones del ATP Finals
- Novak Djokovic (Serbia) - 7
- Roger Federer (Suiza) - 6
- Iván Lendl (Checoslovaquia) / Pete Sampras (Estados Unidos) - 5
- Ilie Năstase (Rumania) - 4
- Boris Becker (Alemania) / John McEnroe (Estados Unidos) - 3
- Björn Borg (Suecia) / Lleyton Hewitt (Australia) / Alexander Zverev (Alemania) / Jannik Sinner (Italia) - 2
- Stan Smith (Estados Unidos) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Guillermo Vilas (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Manuel Orantes (España) / Alex Corretja (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Michael Stich (Alemania) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Nikolay Davydenko (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) / Daniil Medvedev (Rusia) - 1
