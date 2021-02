Diego Schwartzman, debut con triunfo en Melbourne Fuente: AFP

Luego de la larga espera que significó la cuarentena obligatoria de todos los tenistas, el Abierto de Australia ya tuvo acción de tenistas argentinos. Diego Schwartzman fue el único de los que ganó en la primera jornada y ya accedió a la próxima ronda. Por su parte, Federico Coria y Juan Ignacio Londero cayeron en su presentación y se despidieron del torneo. Guido Pella y Nadia Podoroska tendrán sus compromisos este lunes.

En la cancha número siete de Melbourne Park, el Peque Schwartzman, número 9 del mundo, derrotó en cuatro sets al sueco Elías Ymer, número 205 del mundo, por 7-6, 6-4, 2-6 y 6-2. De este modo, el tenista Porteño enfrentará este martes por la segunda ronda al francés Alexandre Muller que dejó en el camino al Londero.

Apenas 95 minutos duró el paso de Federico Coria por el Abierto de Australia. Ese fue el tiempo que necesitó Milos Raonic, 14° favorito, para eliminar al rosarino por 6-3, 6-3 y 6-2. Aun sin el primer saque letal de otros tiempos (67%), el canadiense anotó 17 aces y generó muchas ocasiones para presionar a Coria, que sufrió 5 quiebres sobre 16 break-points afrontados.

En la conferencia de prensa posterior al cotejo, el número 92 del mundo expresó: "Sabíamos que mis posibilidades eran muy pocas. La idea era incomodarlo, cambiarle las posiciones a la hora de defender, pero él juega a otro deporte. Raonic le pega muy fuerte fuerte, la cancha está rápida, y después está la presión de que, si no sacás bien, te va a venir una bomba. Ojalá que no me vuelva a tocar (como rival), vienen segundos saques a 220 kilómetros y no sabés que está pasando". Coria se quedará unos días más en Melbourne, ya que acompañará en el torneo de dobles a Diego Schwartzman.

Tampoco pudo Juan Ignacio Londero. El cordobés, que iba a jugar con Federico Delbonis, cayó eliminado frente a Alexandre Muller, que había entrado como lucky loser (perdedor afortunado) por 4-6 6-3, 6-0 y 6-3. El francés, número 113 en el ranking, será rival de Schwartzman en la segunda ronda.

Pero este lunes habrá más presencia de argentinos en el primer Gran Slam de 2021. Guido Pella (44), debutará no antes de las 21 ante el croata Borna Coric (25) en la cancha número 13, y la tenista rosarina Nadia Podoroska (47) se medirá frente a la estadounidense Christina Mc Hale (82) a la misma hora, pero en la cancha 14.

