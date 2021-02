El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, derrotó al canadiense Milos Raonic y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia, donde se medirá con el alemán Alex Zverev. Crédito: David Gray / AFP

Si vencer a Rafael Nadal en Roland Garros representa uno de los desafíos más espinosos de la historia del tenis, superar a Novak Djokovic sobre la superficie dura del Abierto de Australia puede, en el futuro próximo, llegar a equipararse. El serbio, ocho veces campeón en el Melbourne Park, arribó a los octavos de final en un escenario incierto debido a que acarreaba una molestia abdominal. Sin embargo, volvió a exhibir su jerarquía: batió al canadiense Milos Raonic (14°) por 7-6 (7-4), 4-6, 6-1 y 6-4, tras dos horas y 52 minutos. Así, avanzó a los cuartos de final, donde se medirá con el alemán Alexander Zverev (6°).

Nole, vigente bicampeón de Australia, se transformó en el segundo tenista de todos los tiempos en llegar, al menos, a las 300 victorias en torneos de Grand Slam. Su registro es el siguiente: 79 triunfos (y 8 derrotas) en Australia, 74 (15) y Roland Garros, 72 (10) en Wimbledon y 75 (12) en el US Open. Sólo el suizo Roger Federer tiene más victorias en majors que Nole: 362 (59).

La figura de Djokovic estuvo marcada por una incógnita física, ya que después de sobrevivir en la tercera ronda a un desafío de cinco sets ante Fritz en el que acusó molestias abdominales, centró sus esfuerzos en la rehabilitación. "No tuve preparación para este partido. Usé cada hora desde el último partido para recuperarme. Más que pensar en los entrenamientos, intenté tratar de recuperarme y ponerme en condiciones de competir", explicó el número 1 del ranking, que el 1 de marzo próximo igualará el récord de Federer en cantidad de semanas en la cima de las posiciones (310).

"Tres horas antes de jugar (con Raonic) no sabía si iba a poder competir. Cuando he ido a la entrada en calor he comprobado que estaba en condiciones de jugar. Durante el partido tuve momentos buenos y malos, pero no me puedo quejar. He ganado el partido ante un gran jugador y espero estar mejor dentro de dos días", amplió el balcánico, que destacó el trabajo de su fisioterapeuta personal, el argentino Ulises Badio."En las últimas horas hice tratamientos con diferentes dispositivos. Solo pastillas, analgésicos y cosas así con el equipo médico de Tennis Australia, que definitivamente ayudaron mucho. Y los fisioterapeutas de la ATP, quiero agradecerles nuevamente por estar disponibles para mí y para mi fisioterapeuta y dar lo mejor de sí mismos para, ya sabes, permitirme estar en condiciones de competir", amplió Nole.

De todos modos, después de las dudas que se generaron a su alrededor, no quiso profundizar. "Realmente no quiero entrar en eso. Sí, hice una resonancia magnética, hice de todo, sé lo que es, pero no quiero hablar de eso ahora. Todavía estoy en el torneo. Espero que lo entiendan. No quiero especular demasiado al respecto, no es ideal para mí", sentenció el ganador de 17 trofeos de Grand Slam.

Djokovic, el jugador con más partidos ganados (30) en el quinto set en torneos del Grand Slam, ante Raonic terminó con una marca de 10 aces, 3 doble faltas, un 68% de primeros saques, un 78% de puntos ganados con el primer servicio y un 59% con el segundo, 41 tiros ganadores, 25 errores no forzados y 3 de 11 puntos de quiebres logrados.

Con su próximo rival, Zverev, tiene un historial en su favor de 5-2. El último match entre ambos fue muy reciente, el 4 del mes actual, en la etapa de grupos de la ATP Cup, también en Melbourne, con éxito del serbio por 6-7 (3-7), 6-2 y 7-5.

Zverev avanzó a los cuartos de final de Australia al superar por 6-4, 7-6 (7-5) y 6-3 al serbio Dusan Lajovic, tras dos horas y 21 minutos. Semifinalista en Melbourne en 2020, el jugador nacido en Hamburgo hace 23 años vuelve a colocarse entre los principales candidatos al título, situándose a tres pasos del sueño de conquistar un primer título de Grand Slam (en 2020 cayó en la definición de Flushing Meadows con Dominic Thiem).

La aventura del ruso Karatsev y el adiós de Thiem

La increíble actuación de Aslan Karatsev (114°) continúa adelante: el ruso, que entró en el cuadro principal aussie desde la clasificación y que disputa su primer torneo del Grand Slam, se clasificó para los cuartos de final. Lo hizo, además, con una gran remontada, superando dos sets en contra para terminar imponiéndose ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (20° favorito) por 3-6, 1-6, 6-3, 6-3 y 6-4, en 3h25m.

A los 27 años, Karatsev, que ya había dado la sorpresa en la tercera ronda venciendo al octavo favorito, el argentino Diego Schwartzman,se convirtió en el primer jugador en alcanzar los cuartos de final en su primer main draw de Grand Slam desde que lo lograra el alemán de origen rumano Alex Radulescu en Wimbledon en 1996. Es, también, el primer jugador procedente de la clasificación en llegar a los cuartos de final desde el australiano Bernard Tomic en Wimbledon 2011.

El ruso Aslan Karatsev sigue dando sorpresas: batió al canadiense Felix Auger-Aliassime en el Abierto de Australia y avanzó a los cuartos de final. Crédito: Paul CROCK / AFP)

Karatsev, sin los brillos de otros compatriotas como Daniil Medvedev (4°) y Andrey Rublev (8° del mundo), escribe su propia historia y se enfrentará con el búlgaro Grigor Dimitrov (18°), que apabulló al austríaco Dominic Thiem (3°) por 6-4, 6-4 y 6-0. "Si está a buen nivel, es muy difícil de parar, especialmente en condiciones más rápidas. Realmente deseo que pueda llegar lejos en un Grand Slam. Definitivamente se lo merecería", reconoció Thiem sobre Dimitrov, actualmente entrenado por el argentino Dante Bottini. El búlgaro fue semifinalista en Australia en 2017 (perdió con Rafael Nadal).

Frustrado: el austriaco Dominic Thiem, tres del ranking mundial, se despidió en los octavos de final de Australia al perder con el búlgaro Grigor Dimitrov. Crédito: William WEST / AFP

Nadal, que mejoró de la espalda, ante Fognini

El español Rafa Nadal (2° preclasificado), cuya espalda ha experimentado una mejoría esperanzadora, se enfrentará este lunes australiano (aproximadamente a la 1 de la mañana del lunes en la Argentina, transmisión de ESPN) con el italiano Fabio Fognini (16°) en el Rod Laver Arena, por los octavos de final de Australia.

Medvedev y Rublev jugarán, en el Margaret Court Arena, contra el estadounidense MacKenzie McDonald y el noruego Casper Ruud, respectivamente. El último partido de la cuarta ronda masculina será el de Stefanos Tsitsipas (Grecia, 5°) vs. Matteo Berrettini (Italia, 9°).

