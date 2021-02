El cordobés Juan Ignacio Londero recibió una multa económica por hacer añicos su raqueta en su debut (y derrota) durante primer día del Abierto de Australia. Fuente: Archivo - Crédito: AAP Image / Lukas Coch

El tenista cordobés Juan Ignacio Londero (83°) se marchó del Abierto de Australia el último lunes, tras su debut, muy frustrado y con malas sensaciones. Después de perder por 4-6, 6-3, 6-0 y 6-3 frente al francés Alexandre Muller (210°; ingresó como Perdedor Afortunado en reemplazo de Federico Delbonis, lesionado), reconoció que atraviesa por un momento delicado y que deberá barajar y dar de nuevo para recobrar la confianza. Al margen, en las últimas horas se conoció la multa que le aplicaron por hacer añicos una raqueta.

Después de ganar el primer parcial y perder el segundo, Londero quedó 0-3 en el tercero y, al fallar un drive, se desahogó estrellando la raqueta siete veces contra el piso. El jugador nacido en Jesús María ya se venía mostrando incómodo en el match: terminó cometiendo 47 errores no forzados y maldiciendo porque las cosas no le salieron como pretendía. Por aquel acto, Londero apareció, junto con el alemán Alexander Zverev, el británico Daniel Evans, el estadounidense Frances Tiafoe y el francés Corentin Moutet, entre otros, en la lista de jugadores que cometieron infracciones.

Por tal motivo se le aplicó una multa de tres mil dólares australianos (US$ 2300). El premio por la primera ronda fue AUD 100.000 (US$ 77.329).

"No estoy encontrando mi mejor versión, me está costando bastante (...) No tengo ni idea cómo voy a encarar lo que viene. Tengo que analizar muchas cosas y hablar mucho con mi entrenador (Sebastián Prieto) y con mi equipo para ver cómo puedo volver a estar bien adentro de la cancha. Es lo único que puedo decir por mi estado dentro de la cancha", dijo, en caliente, Londero.

Su próximo desafío es competir en la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo: el ATP de Córdoba (donde fue campeón en 2019), desde el 22 del actual; el Argentina Open en Buenos Aires (29 de febrero) y el certamen de Santiago de Chile (8 de marzo).

