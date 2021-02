Rafael Nadal durante una sesión de práctica en Melbourne previa al Abierto de Australia: el español advirtió que no llega en las mejores condiciones por una molestia en la espalda. Crédito: AP Photo / Hamish Blair

Rafael Nadal es, dentro de un court, optimista por naturaleza. Sin embargo, sus mensajes previos a las grandes citas suelen poseer una carga de mesura, muchas veces, extrema. En septiembre del año pasado, antes del Abierto de Francia, el torneo que lo potenció como leyenda, el español mostró un marcado pesimismo antes del debut debido a las bajas temperaturas y a las pelotas nuevas ("Una bola pesada, lenta, aquí con el frío es como una piedra"). Luego, Rafa terminaría obteniendo, con contundencia, su decimotercer trofeo en París. El mensaje en Australia, antes del primer grande la temporada, de cierta manera, se repite: el mallorquín advirtió que no está bien por una molestia en la espalda.

"No estoy muy bien, obviamente. Es verdad que en los últimos 15 días lo he pasado mal. Estamos haciendo todo lo posible. Mi fisioterapeuta está aquí, mis médicos, todo el mundo está ayudando de todas las maneras posibles. Espero estar listo, eso es todo. Sé que las cosas pueden cambiar muy deprisa", declaró Nadal, que en Melbourne afronta un gran reto: obtener su trofeo de Grand Slam N° 21 y superar a Roger Federer. Nadal, que no suele competir en forma oficial durante la semana previa a un major (sólo lo hizo en 2007), no participó en los partidos de España en la reciente ATP Cup, en el Melbourne Park.

Nadal, número 2 del mundo, explicó que la lesión "no es grave" pero admitió que no puede estar seguro sobre el nivel que exhibirá en Australia, que para él comenzará el martes con su desafío de la primera ronda ante el serbio Laslo Djere, 56° del ranking. "No digo que no jugaré. La pregunta es: '¿En qué estado debutaré en el torneo?'. Entrené bien durante numerosas semanas y estoy triste por todo lo que pasó estos últimos quince días. Todas las sensaciones positivas que tenía hace dos semanas y media han desaparecido porque no he podido entrenarme como debía. Cuando saco tengo un músculo que se tensa y eso hace difícil poder jugar con libertad de movimientos", describió Nadal.

"Cuando saco tengo un músculo que se tensa y eso hace difícil poder jugar con libertad de movimientos", se lamentó Nadal, durante una rueda de prensa en el Melbourne Park. Crédito: VINCE CALIGIURI / TENNIS AUSTRALIA / AFP

"No soy muy aficionado a buscar excusas. Cuando ocurren estas cosas hay que buscar la manera de superarlo", añadió Rafa. En un hipotético camino hacia la final, el ex número 1 del mundo podría medirse con el serbio Viktor Troicki o el estadounidense Michael Mmoh en la 2ª ronda, ante el británico Daniel Evans en la tercera, contra el italiano Fabio Fognini o el australiano Alex De Minaur en los octavos de final, vs. el griego Stefanos Tsitsipas o el italiano Matteo Berrettini en los cuartos de final, ante los rusos Daniil Medvedev o Andrey Rublev en las semifinales y frente al serbio Novak Djokovic o el austríaco Dominic Thiem en la final, programada para el 21 de febrero.

El Australian Open es el Grand Slam que menos veces ganó Nadal: una, contra trece de Roland Garros, cuatro del US Open y dos de Wimbledon. Asimismo, Rafa cayó en cuatro finales en el Melbourne Park: 2012, 2014, 2017 y 2019.

Lo más destacado del Día 1 en Australia

Los cruces de la parte superior del cuadro individual masculino y los de la parte inferior del femenino levantarán el telón en el Día 1 del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. La acción comenzará este domingo, desde las 21 de la Argentina (las 11 del lunes en Australia), con transmisión de ESPN2, ESPN3, ESPN Extra y ESPN Play. A continuación, los encuentros más destacados:

Novak Djokovic, número 1 del mundo y campeón defensor, debutará en el último turno del Rod Laver Arena ante el francés Jeremy Chardy, cerca de las 7 del lunes en nuestro país. En el estadio central, el juego se iniciará con Naomi Osaka (3a, Japón) vs. Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia); luego, Laura Siegemund (Alemania) vs. Serena Williams (10a, EE.UU.), que buscará su título individual número 24 en un Grand Slam para igualar el récord de Margaret Court; Dominic Thiem (3°, Austria) vs. Mikhail Kukushkin (Kazakhstán); y Lizette Cabrera (Australia) vs. Simona Halep (2a, Rumania).

A las 21 de este domingo, en la apertura del 1573 Arena, Federico Coria se medirá con el canadiense Milos Raonic (14°). En el segundo turno del court 6 (aproximadamente a las 2 de la mañana en la Argentina), el azuleño Federico Delbonis vs. el cordobés Juan Ignacio Londero. Mientras que en el cuarto turno del court 7, Diego Schwartzman se enfrentará con el sueco Elias Ymer. El debut de Nadia Podoroska y Guido Pella se producirá el martes.

