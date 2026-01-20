Australian Open: Sebastián Báez sufrió, pero ganó una batalla valiosa en la primera ronda

Costó, pero Sebastián Báez se dio el gusto de sacar adelante un debut complejo en el Australian Open. Más allá del muy buen comienzo de temporada que había protagonizado, el tenista bonaerense tenía un estreno nada sencillo en el primer Grand Slam del año. Y el 36° del ranking lo sacó adelante con esfuerzo, con altibajos, y con lucidez para superar al francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°) por 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3, en tres horas y 11 minutos con suspenso.

Instalado en la segunda ronda, su próximo rival será el italiano Luciano Darderi -nacido en Villa Gesell-, que dio cuenta del chileno Cristian Garín por 7-6 (7-5), 7-5 y 7-6 (7-3). Será el séptimo cotejo a nivel ATP entre Báez y Darderi, con ventaja de 4-2 en el historial para el argentino, y un único antecedente en canchas duras, ganado por Báez en el US Open 2024.

En la cancha 5, un court pequeño, con los seguidores casi pegados al campo, Báez contó con el sonoro apoyo de un pequeño grupo de hinchas argentinos que se hicieron sentir de principio a fin. Sebita empezó a edificar su victoria a partir de la consistencia en el juego. En el primer set, sufrió para mantener su saque -salvó 6 puntos de quiebre. y más efectivo que el francés, aprovechó una de las dos chances que tuvo para sacar diferencia. Mpetshi Perricard anotó nada menos que 20 tiros ganadores en ese primer parcial, pero pesó más la solidez del argentino, que apenas totalizó 4 errores no forzados.

Báez y un tqoque en la red en el partido contra Giovanni Mpetshi Perricard (Photo by IZHAR KHAN / AFP) IZHAR KHAN� - AFP�

El argentino, atento a cada situación favorable, tomó otra vez el saque del jugador galo en el primer juego del segundo parcial. Más allá de la potencia de su juego y de tener un gran servicio, Mpetshi Perricard no podía contra Báez, que complicó en varias ocasiones con pelotas bajas y buenas aperturas al gigante (2,01m) de revés de una mano, nacido en Lyon, que además se complicaba solo cuando subía a la red. Ese break de arranque iba a ser suficiente para quedarse con el segundo set, sentenciado con un toque en la red, un parcial en el que el argentino no concedió ni una chance de quiebre.

Pero el francés mejoró su rendimiento, bajó la cantidad de errores y, cuando promediaba el tercer set, tomó por primera vez el saque de Báez (4-2). No falló Mpetshi Perricard, que descontó al anotarse ese parcial. Se mostró más irregular el argentino en este tramo, pero de todos modos consiguió un quiebre en el sexto game del cuarto set. Con el score 5-2, tenía el triunfo casi en el bolsillo. Pero una volea fallida en el 5-3 y un muy mal juego de saque en el 5-5, con cuatro errores no forzados, trastocaron los planes. Mpetshi Perricard encontró una hendija y por allí volvió al partido. El francés hilvanó cinco games seguidos, tomó el cuarto set y emparejó la cuenta.

La derecha de Sebastián Báez desde el fondo de la cancha (Photo by IZHAR KHAN / AFP) IZHAR KHAN� - AFP�

Aparecieron los nervios y los errores, de un lado y del otro. Por ahí asomaban los recuerdos de derrotas dolorosas para Báez, después de haber estado dos sets arriba (contra Ofner, en Roland Garros 2024, y frente a Kecmanovic, también en París, en 2025). Pero el argentino recuperó la firmeza y quebró en el cuarto game para tomar una ventaja que ya no iba a dejar escapar. De nuevo 5-3 con su saque, cerró la victoria con un ace. Atrás quedaban más de tres horas de batalla. Al francés no le alcanzó con los 30 aces que disparó. En la balanza, Báez totalizó 51 tiros ganadores y 29 errores no forzados; su adversario sumó 77 winners, pero también se hundió con 54 equivocaciones.

¡MÁS DE TRES HORAS Y LOS ARGENTINOS SIGUEN ALENTANDO A BÁEZ! 🔊🇦🇷



📺 Mirá el #AO26 en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/PG0OacwJME — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 20, 2026

“Tuve la chance de cerrarlo antes, pero no la pude aprovechar. Él por momentos lo hizo bien. En el último set me encontré con un quiebre que, por cómo se venía dando, no lo esperaba, pero lo pude aprovechar. Más allá de los dos sets en buen nivel, estoy contento por sacar adelante un partido complicado”, expresó Báez en declaraciones a ESPN apenas concluyó el cotejo.

Puño en alto para Báez en el court 5 de Australia (Photo by IZHAR KHAN / AFP) IZHAR KHAN� - AFP�

“Ya vengo jugando ante rivales altos, que tienen un buen primer saque, así que la clave es estar atento a las dos primeras bolas de cada punto. Después... lo de la gente fue una locura. Los chicos que vinieron a alentar, cuando uno está fuera de casa muchas veces se extraña eso, y estoy muy agradecido. En los momentos difíciles se siente esa camiseta”, agregó el 36° jugador del ranking.

Así, Báez extendió su buen arranque de temporada, con 8 triunfos y una derrota hasta aquí, y además cortó una serie de cuatro caídas seguidas en los Grand Slams, ya que había sido eliminado en el debut en los cuatro majors del año pasado. En Melbourne, su mejor actuación hasta aquí la consiguió en 2024, cuando llegó hasta la tercera ronda, en la que sucumbió ante el italiano Jannik Sinner.

Con el triunfo de Báez también se completó la primera rueda, que dejó un saldo de cinco triunfos y cuatro derrotas para los jugadores de nuestro país. Además del jugador surgido en San Martín, también avanzaron Francisco Cerúndolo, Tomás Martín Etcheverry, Francisco Comesaña y Thiago Tirante.

Ganaron los hermanos Cerúndolo

Por otro lado, desde el torneo de dobles llegaron dos noticias importantes: los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, que juegan por primera vez juntos en el nivel ATP -sólo tenían un Challenger y un par de torneos ITF en pareja previamente-, consiguieron un muy buen triunfo a expensas del monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin, octavos preclasificados del torneo de dobles, por 6-4, 2-6 y 6-3. De este modo, habrá un duelo argentino en la segunda ronda, ya que los Cerúndolo se cruzarán ahora contra Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli, que derrotaron a los kazajos Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov por 6-3 y 6-4.