Toni Nadal reprochó a Alcaraz por no mencionar a Ferrero durante la premiación del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz se derrumbó sobre el cemento del Rod Laver Arena el último domingo al vencer a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia. El español, con 22 años, se encumbró como el tenista más joven de la historia en obtener los cuatro Grand Slams. La emoción lo invadió. Y, tras un afectuoso saludo con la leyenda serbia, el número 1 corrió unos metros hacia el rincón donde se encontraban, eufóricos, los integrantes de su equipo. Hubo dos destinatarios de los abrazos más vehementes: Samuel López, que ascendió como entrenador principal tras la sorpresiva ruptura con Juan Carlos Ferrero, y Álvaro, su hermano, que ahora asume un rol más importante en el grupo.

Toni Nadal, tío, formador y coach principal de Rafael Nadal durante la mayor parte de la carrera del mallorquín AFP

Más tarde, en la ceremonia de premiación, llegó el momento de los discursos, donde la mayoría esperó que Alcaraz hiciera alguna mínima mención a Ferrero, quien lo desarrolló como tenista profesional y lo potenció durante más de siete temporadas. Sin embargo... no recordó al Mosquito. Esa situación, muy evidente, no pasó inadvertida para los aficionados al circuito. Tampoco para muchos protagonistas. Incluso Toni Nadal, formador y entrenador de Rafael Nadal, no tuvo reparos en manifestar públicamente su disconformidad sobre esa acción.

La sentencia de Toni Nadal

💥‼️ Toni Nadal opina sobre los halagos de Alcaraz a su nuevo entrenador:



💬 "A mí no me hubiese gustado que Rafa hubiese dicho esas cosas" pic.twitter.com/0BS6GZ7NDc — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) February 3, 2026

“Está muy bien que Alcaraz ponga en valor a Samu López pero hay que acordarse también de Ferrero y su trabajo esos siete años. No sé cómo terminó la relación entre ambos pero cuando dijo eso me supo mal. Estoy convencido de que Samuel López ha hecho un gran trabajo en estos dos meses, pero no se puede olvidar el trabajo de Ferrero durante tantos años”, sentenció el tío del catorce veces campeón de Roland Garros en el programa “Radio estadio noche” de Onda Cero.

Ya sin Rafael Nadal en actividad, el tenis de España disfruta de Carlos Alcaraz Manu Fernandez� - AP�

Además, aportó: “A mí no me hubiese gustado que nada más dejar a Rafa él hubiese dicho esas cosas de Carlos Moyá [asumió el rol principal tras la salida de Toni]”.

¿Qué había dicho Alcaraz sobre Samuel López en los últimos días, tras debutar en el Grand Slam aussie? Especialmente, pidió un reconocimiento para el exentrenador de Pablo Carreño Busta, que fue el segundo coach de Alcaraz mientras estaba Ferrero como líder. “Samu, al no haber sido número uno y no haber sido tenista profesional de estar en el top, a lo mejor no se le reconoce lo que se merece. Se me ha querido poner a muchos jugadores como entrenador principal y no me parece justo del todo porque él es uno de los mejores sino el mejor técnico del mundo. Se merece el reconocimiento porque te aporta unas cosas que ningún tenista quizás te pueda aporta”, expresó Alcaraz.

La celebración de Alcaraz tras ganar Australia: su hermano Álvaro (a la izquierda) y su coach Samuel López (a la derecha) asumieron el protagonismo en lo tenístico tras la salida de Ferrero DAVID GRAY� - AFP�

En diciembre pasado, Toni Nadal reconoció -como todo el mundo del tenis- que el final del vínculo entre Alcaraz y Ferrero lo había sorprendido. “Desconocía todos los pormenores. El que decide al final es Carlos. En el mundo del tenis y en cualquier aspecto de la vida, el que paga es el jefe. Cuando Carlos opta por Ferrero, evidentemente, le tiene que estar agradecido porque es una promesa y su entrenador es número uno del mundo. Juan Carlos toma las riendas, pero el niño va creciendo y deja de ser un niño”, afirmó Toni, en ese momento, en la Cadena SER.

El tío de Rafa explicó que, en un momento de la evolución del jugador, el entrenador pierde el “control total” y que tiene que empezar a tomar “decisiones consensuadas”. “La primera vez le dirás que no está alineado, la segunda vez ya dices directamente que eso sobra. Tengo claro que el problema no es a nivel tenístico porque el resultado ha sido muy bueno. El trabajo de Juan Carlos ha sido impecable. Es un tema contractual o bien personal”, apuntó Toni. Y, por cómo se fueron dando las situaciones, no parece haber estado confundido...